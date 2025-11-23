63歲吳鎮宇被拋出13樓嚇到面青  驚到腳震連滾帶爬狂唞大氣  「火爆影帝」霸氣盡失

現年63歲、以精湛演技榮獲金馬獎影帝，並素有「火爆影帝」之稱的吳鎮宇，向來以硬漢形象深入民心。然而，近日一段他在小紅書上瘋傳的影片，卻讓網民見識到他「霸氣盡失」的另一面，他需要被凌空拋出13樓之外，鏡頭捕捉到他嚇到面青、霸氣盡失的一剎。

吳鎮宇開頭躍躍欲試

吳鎮宇有份參與電影《內幕》，影片正是拍攝現場，地點在一棟高樓的13樓。劇情要求他被吊出窗外，上演一場驚心動魄的空中對手戲。拍攝初期，敬業的吳鎮宇顯得躍躍欲試，與工作人員仔細溝通細節，似乎對接下來的挑戰充滿信心，完全展現出資深演員的專業態度。

吳鎮宇一開機勁崩潰

然而，當吳鎖宇被威也真正吊離地面，凌空懸掛在13樓外時，情況就急轉直下，從影片中可見，離地的一剎那，吳鎮宇的表情瞬間從容不再。儘管有安全措施，但面對腳下數十米的高度，這位「火爆影帝」也難掩內心的恐懼，臉色肉眼可見地變得慘白。他整個人緊緊抓住身旁的欄杆，雙腳更是不由自主地猛力踩踏牆壁，試圖尋找任何一絲安全感，完全暴露了他極度崩潰的情緒。

吳鎮宇連滾帶爬逃回安全地帶

驚險的拍攝過程結束後，吳鎮宇幾乎是手腳並用地「爬」回安全地帶。影片捕捉到他連滾帶爬返回室內的一幕，他一着地就狂唞大氣面色鐵青，驚魂未定的模樣與他平時的霸氣形象形成極大反差。許多網民看後紛紛留言，笑稱「影帝的霸氣都嚇飛了」、「原來硬漢也有怕的時候」，但也對他63歲高齡仍親身上陣的敬業精神表示佩服。

