70年代TVB小生近照髮量大減 曾經歷中風、破產 移居後東山再起變娛圈富翁

廖偉雄（阿燦）下個月便踏入68歲生日，淡出多年轉行從商的他，多年來向農業界發展，近年更將重心搬到馬來西亞，打算在當地頤養天年。廖偉雄早前透露移居馬來西亞後，在當地搞首間7星級的4層高餐廳，近日有YouTuber「伍仔」在社交網上載與廖偉雄的合照，大爆對方近況。

廖偉雄留鬚現滄桑味

伍仔近日在IG分享與廖偉雄的合照留言：「成年無返馬拉～燦哥請食餐勁，燦神餐廳！」合照見到67歲的廖偉雄精神飽滿，雙目有神，雖然外表老了不少，又留鬚根，看起來卻添上一份滄桑味。而廖偉雄俯身為伍仔夾餸時，更見到頭頂的分界位好稀疏，頭髮並不濃密，不過髮色啡黑未見銀絲。

相關閱讀：前TVB「搞笑始祖」從商曾歷破產 慘遇天災財產遭毀滅式破壞 嘆「乜都冇晒」景況淒涼

廖偉雄淡出幕前近30年，曾因直銷生意破產，欠債40多萬港元。憑著廖偉雄驚人毅力，在2006年還清債務後，轉戰內地有機農業，「亞燦米」更打響名堂，有指其身家已過億元。近年，廖偉雄移居馬來西亞，事業版圖再度擴張，在馬來西亞開設佔地1.5萬呎、樓高4層的綜合飲食娛樂基地。

廖偉雄生意擴充

廖偉雄早前曾在YouTube頻道宣布餐廳已開始試業，並興奮地介紹VIP樓層的豪華裝潢。餐廳內設有七間以星宿為名的貴賓房，呼應其「七星級餐廳」的戲言，並以華麗大吊燈增添高級感。廖偉雄謙虛地表示，「七星級」只是個玩笑，但承諾會努力做到最好。

廖偉雄健康曾亮紅燈

不過今年10月，廖偉雄的事業再遇重創，其位於廣東羅定的「燦神龍場」和「亞燦米田」，早前接連遭受超強颱風和山洪暴發的侵襲。廖偉雄曾拍片展示災後情況，米田被淹沒成水塘，直言「乜都冇晒喇！」損失慘重。近年，廖偉雄的健康狀況亦引起關注，他曾透露左腳出現輕微中風，加上右腳痛風，一度影響活動能力，幸好經過積極治療，已逐漸康復。

相關閱讀：廖偉雄以「執笠」形容香港電影業 黃一山報答恩師黎文卓返港演舞台劇