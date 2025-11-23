Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

70年代TVB小生近照髮量大減 曾經歷中風、破產 移居後東山再起變娛圈富翁

影視圈
更新時間：22:30 2025-11-23 HKT
發佈時間：22:30 2025-11-23 HKT

廖偉雄（阿燦）下個月便踏入68歲生日，淡出多年轉行從商的他，多年來向農業界發展，近年更將重心搬到馬來西亞，打算在當地頤養天年。廖偉雄早前透露移居馬來西亞後，在當地搞首間7星級的4層高餐廳，近日有YouTuber「伍仔」在社交網上載與廖偉雄的合照，大爆對方近況。

廖偉雄留鬚現滄桑味

伍仔近日在IG分享與廖偉雄的合照留言：「成年無返馬拉～燦哥請食餐勁，燦神餐廳！」合照見到67歲的廖偉雄精神飽滿，雙目有神，雖然外表老了不少，又留鬚根，看起來卻添上一份滄桑味。而廖偉雄俯身為伍仔夾餸時，更見到頭頂的分界位好稀疏，頭髮並不濃密，不過髮色啡黑未見銀絲。

相關閱讀：前TVB「搞笑始祖」從商曾歷破產  慘遇天災財產遭毀滅式破壞  嘆「乜都冇晒」景況淒涼

廖偉雄淡出幕前近30年，曾因直銷生意破產，欠債40多萬港元。憑著廖偉雄驚人毅力，在2006年還清債務後，轉戰內地有機農業，「亞燦米」更打響名堂，有指其身家已過億元。近年，廖偉雄移居馬來西亞，事業版圖再度擴張，在馬來西亞開設佔地1.5萬呎、樓高4層的綜合飲食娛樂基地。

廖偉雄生意擴充

廖偉雄早前曾在YouTube頻道宣布餐廳已開始試業，並興奮地介紹VIP樓層的豪華裝潢。餐廳內設有七間以星宿為名的貴賓房，呼應其「七星級餐廳」的戲言，並以華麗大吊燈增添高級感。廖偉雄謙虛地表示，「七星級」只是個玩笑，但承諾會努力做到最好。

廖偉雄健康曾亮紅燈

不過今年10月，廖偉雄的事業再遇重創，其位於廣東羅定的「燦神龍場」和「亞燦米田」，早前接連遭受超強颱風和山洪暴發的侵襲。廖偉雄曾拍片展示災後情況，米田被淹沒成水塘，直言「乜都冇晒喇！」損失慘重。近年，廖偉雄的健康狀況亦引起關注，他曾透露左腳出現輕微中風，加上右腳痛風，一度影響活動能力，幸好經過積極治療，已逐漸康復。

相關閱讀：廖偉雄以「執笠」形容香港電影業 黃一山報答恩師黎文卓返港演舞台劇

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前