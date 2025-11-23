草蜢未敢夾份買馬做馬主 蘇志威未因劉小慧舊情史翻炒而困擾 蔡一傑身全面復工為演唱會加操

草蜢和陳凱詠（Jace)今日（23日）到馬場先後為「中銀香港賽馬日」演出。相隔幾年再入馬場演出的草蜢感到非常開心，蔡一傑說表演前已一早到場做晨操，也會趁機下注測試運氣。草蜢笑指，自己的歌名大多與馬名相處，例如：「華麗舞台」、「老的辣」，即被問到會否一起買馬當馬主？蔡一傑笑指，自己沒有錢，不會夾份買馬匹，蔡一智只夠錢買馬鼻，曾是馬主的蘇志威表示，現階段仍要照顧退役愛駒「駿王」，待日後外區百年歸老後再打算。

盡責任幫手救急

做完腦部手術的蔡一傑表示，身體已經康復，近日經過加操，上台表演已跳跳紮，可以全面在幕前工作，早前才錄完新歌還錄至凌晨，怎知落樓時看到火燭，便即是報警求助，問到見義勇為是否想拿到好市民獎？他說：「我只是盡香港市民責任幫手救急吧！不是為攞獎，不過見到網友創作的標題很可愛，用阿梅（梅艷芳）的一曲《冰山大火》歌詞配起來，我是希望發揮影響力，鼓勵大家日行一善。」蔡一智笑言已幫手在網上分享他的好事作為表揚，蘇志威更抵死地說：「我和蔡一智年尾夾份頒一個好市民獎給他啦！」

走過40年不容易

草蜢表示由於明年4月紅館演唱會的舞台設計圖還未製作好，所以不知道搭台時間需要多少，因此只能說是明年四月的第三至四個星期舉行演唱會。聖誕節他們將在馬來西亞舉行演唱會中度過，問到草蜢何時才將之前的騷債還清？傑仔說由於去年一整年因病沒有開工，休養完復工後現在開始還騷債，要直至明年一月完成演出才將騷債還清，他笑指現在身體狀況大勇，不停加操還有晨操。所以草蜢明年補辦40周年演唱會，他們感慨表示，難得三人從屋邨慢慢演變成組合走了40年，回望也覺得很特別，因為個人歌手行40年也不容易，三人組合有不同意見，要走40年更是一件不容易的事，蔡一智笑言：「最重要是他們二人沒有走樣。哈哈！」

收Yumi為徒做廚師

此外，近日因為蘇志威的老婆劉小慧接受訪問時，談及多年前被指嫌棄郭晉安窮而放棄對方，換畫與蘇志威拍拖，導致多年前的舊事再被網民翻炒，蘇志威笑言：「不好吧！我的女兒已經26及18歲了，還講這些事！（會否因此感到困擾？）我不會感到困擾，他們寫只困擾他們吧，我們沒有想過這問題。」早前長女蘇君蕎（Yumi)受訪時跨言自己唱歌好過爸爸及媽媽，蘇志威聞言即說：「不是嘛！她這麼囂張！（所以她說自己不出道？）好，算她孝順，不敢蓋過我們的光芒。」身旁的蔡一智和蔡一傑表示沒有聽過Yumi唱歌，蔡一傑說：「我吃過她做的蛋糕，我收她為徒做廚師，將自己廚藝盡數交給她，讓她打造新的《傑少煮意》我便可以退休。」