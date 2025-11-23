金像「霸道影后」突然白髮蒼蒼現況驚人  髮線驚現離奇變化引熱議  跟小生丈夫對比強烈

現年54歲、香港電影金像獎兩屆影后袁詠儀（靚靚），與張智霖（Chilam）於2001在美國註冊結婚，育有一個兒子張慕童（魔童），魔童更盡得父母真傳，同樣長得十分靚仔，而張智霖曾經透露，袁詠儀於家中是權威人物，令丈夫及兒子往往噤聲。昨日（22日）「夫妻檔」驚喜現身廣州國際車展，本應是星光熠熠的場面，卻因袁詠儀的真實狀態而掀起網上熱話。現場照片及影片瘋傳，公眾焦點全落在她顯眼的白髮與奇特的髮線上，引發熱烈討論。

袁詠儀滿頭白髮？

從網民分享的現場照片及影片可見，現年54歲的袁詠儀身穿黑色襯衫搭配皮裙，配戴金色頸鏈，打扮簡約時尚。然而，當鏡頭拉近，她將頭髮向後梳理的造型，使其極高的髮線表露無遺，更有網民形容其髮線疑似崩了一截「形狀奇怪」。不僅如此，她頭頂及兩鬢的根根銀絲在燈光下清晰可見，白髮數量相當矚目，臉上自然的魚尾紋也見證了歲月的痕跡。

袁詠儀跟張智霖形成強烈對比

與此同時，同齡的丈夫張智霖則以一身淺色西裝亮相，顯得神采奕奕、容光煥發。夫妻同框，狀態形成對比，讓不少媒體及網民以「驚現白髮」、「老了不少」來形容袁詠儀，感嘆前香港小姐冠軍也難敵歲月。

張智霖讚袁詠儀真實就是美

事實上，袁詠儀向來崇尚自然美，過去在訪問中曾多次表示會坦然接受變老。這次她選擇不染髮，以最真實的面貌示人，讓許多粉絲和網民大讚有自信，「這才是優雅地老去」、「敢於展現真實，很有勇氣」、「氣質依舊，喜歡她的從容」。丈夫張智霖也曾公開讚揚太太的真實就是美。

