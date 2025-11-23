胡定欣首以「陳太」分享婚事 摸腹部否認有喜未有生B壓力 唔介意胡杏兒出席莊思敏婚禮

胡定欣上月宣布與醫生老公陳健華拉埋天窗，今日她在銅鑼灣出戰網球活動，首次受訪分享婚事。問到是否已習慣被叫陳太？她即開心表示，「大家好，我是陳胡定欣！」她指最近多了很多身份，今日則是運動員，因自己只是初哥但榮幸可以參與，初時也有點卻步因公開打球有壓力，但老公也支持她，更會到場觀賽。胡定欣指網球是爸爸的興趣，幾年前為了陪爸爸而學習，但自己學習不足，期間也經歷受傷再重拾球拍。問老公是球伴嗎？她笑言是，老公也喜歡網球，知道她出賽也著她不要失禮，因此維持了兩日練球兩日健身的日常，老公會陪她一起上網球課。

突然結婚仿效黃智雯

突然宣布結婚喜訊，胡定欣更被傳有喜，一身運動裝打扮的她摸摸腹部笑言：「明顯唔係！之前胡杏兒來我家打邊爐，衣着鬆身一點，網民便估我懷了6、7個月，哈哈！」談到婚禮，胡定欣透露是今年起計劃的事，直言她與老公都有共識一切從簡，只有家人知道，連「胡說八道會」的姊妹都不知情，她笑言：「相信她們會理解，我都是仿效黃智雯，當年她也是這樣。（大家覺得好突然？）都拍拖幾年了，只是比大家所知道的交往得久。」問是否想生B？她表示：「現時只有我們兩個，是最開心的時間。（都開心了幾年？）再算，哈哈，順其自然。」她更指老公不是家中大仔，生B沒有壓力。

已向媒人林盛斌及洪永城謝禮

胡定欣透露婚禮選址紐西蘭，因這地方給她很簡單的感覺，此行更只有她與老公及籌辦婚禮的人3人行，她表示：「我也去過大大小小婚禮，到我自己真的只想簡單，和老公都想是2個人，回港後也是簡單與家人食飯。」至於是否已約姊妹們慶祝？她指已見過杏兒及智雯，但其他人都不在香港，「其實我們有3位11月之星，包括杏兒、豹嫂（胡蓓蔚）和姚子羚，但大家都很難約！」又指已向媒人林盛斌及洪永城謝禮，笑言想不到自己的紅線在他們手上。問到老公如何求婚等細節時，胡定欣即表示下次再講，又搞笑指若要老公露面要收兩份錢。而胡杏兒為胡定欣送上龍鳳鐲作禮物，在她宣布婚事同期，杏兒則去了與她傳不和的莊思敏婚禮，問會否介意？胡定欣表示，「不會呀，任何人都可以去任何人婚禮，她們是朋友，姊妹們都有各自朋友。」