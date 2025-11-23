離巢TVB小花晒巨鑽婚戒 索爆婚照曝光未來老公真面目 幕前演出曾影響健康決轉行發展

29歲的杜穎珊（Sandy）加入TVB七年，去年宣布離巢，轉而發展瑜伽事業。杜穎珊今年9月在社交網報喜，已答應男友求婚，但未有公布婚期。杜穎珊昨日（22日）在社交網出PO，分享訂婚喜悅。

杜穎珊打扮優雅

杜穎珊公開的照片有如婚禮一樣，穿上露肩白色婚紗，戴上珍珠頸鍊，手上戴有巨型鑽戒，打扮優雅。而杜穎珊的未婚夫穿上黑色禮服，與杜穎珊十分合襯。杜穎珊其中一張照片，透露訂婚派對在11月4日舉行。

相關閱讀：29歲前TVB體操小花火辣三點式失威 跪地搵XX合照氹氹轉遭無視

杜穎珊畢業於城市大學環保政策社會科學學系，曾加入欖球隊成為其中一員。而杜穎珊早在6歲時已學體操，曾入選香港體操總會藝術體操精英隊，在不少國際賽事上奪得冠軍。杜穎珊近年考獲瑜伽導師證書外，亦有潛水及獨木舟資格。

杜穎珊曾患暴食症

杜穎珊於2017年成為J2節目《#後生仔傾吓偈》主持，其後曾亮相綜藝節目及拍攝劇集，又在《流行都市》教瑜伽。不過杜穎珊一度患上暴食症，她表示因為身心非常不健康，決定減少幕前演出，並轉而開設瑜伽中心發展事業。

相關閱讀：杜穎珊宣布離開TVB 常派福利竟自爆因暴食症減產 近年做老闆教瑜伽