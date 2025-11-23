《中年好聲音》三甲唱將急做手術續命  一器官乏照料「出事十年」  術後元氣大傷劇痛難忍

《中年好聲音》亞軍李佳（Li Jia）被公認為實力唱將，她加入TVB後發展不俗，而她和英籍丈夫Sunny及兩名兒子亦生活美滿。但今日她突然於社交平台（IG）宣布，自己剛入院接受了膽囊切除手術，並上載多張手術後的素顏照片，以及割下的膽結石「戰利品」，消息震驚不少歌迷。李佳稱自己現在是「無膽人」，而她於手術後亦因一原因而劇痛難忍，令粉絲十分心痛。

李佳胃痛揭發十年膽病史

李佳在帖文中透露，自己屬於「報喜不報憂」的性格，但今次希望透過分享自身經歷，警示大眾對消化系統不適的重視。事緣約一個月前，她連續兩晚經歷劇烈胃痛，痛得無法入睡，而她亦承認長年胃脹、胃痛、胃氣、消化不良。在學生「督促」下求醫，醫生一句「你有冇照過膽啊？」成為了關鍵。李佳表示，多年來從未有醫生如此提問，於是她接受建議進行檢查，結果令她「驚嚇到合唔埋嘴」。

李佳膽囊有多發性膽結石

檢查報告指出，李佳原來「膽囊萎縮內有多發性膽結石」，醫生更判斷她的膽囊問題已存在至少十年，而這正是她多年來消化不良、胃脹氣的真正元兇。李佳恍然大悟，隨即聽從醫生建議，入院進行膽囊切除手術。

李佳手術後元氣大傷？

手術後，李佳在IG上載多張素顏自拍。從照片可見，雖然她未施脂粉，面容略顯疲憊，但精神狀態尚算不俗，更對鏡頭舉起V字手勢和豎起大拇指，向關心她的朋友和粉絲報平安。她幽默地自稱為「無膽人啦」，並將取出的多顆膽結石形容為「沒淨化嘅『舍利子』」和「戰利品」。

李佳一原因劇痛難當

雖然手術順利，但李佳也分享了術後的辛苦。她提到，手術時注入的二氧化碳氣體，導致她術後肩膀出現難以忍受的疼痛。幸得兩位好友全程陪伴，通宵輪流為她按摩肩膀，才得以緩解劇痛，讓她大為感動。

李佳籲粉絲有家族病史應定期檢查

李佳藉此經歷提醒大家，若長期胃部不適，特別是位置偏右，便要警惕可能與膽囊有關，並呼籲有家族病史的人士應定期檢查。她承諾會好好保重身體，戒吃高膽固醇食物，並以「少食多餐」的方式加速康復。

