模範的士3丨Edan呂爵安出場大晒語言能力 與李帝勳鬥戲化身高冷刑警 反應好成多項收視冠軍

香港人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）首度參演韓劇，與韓國收視福將李帝勳合演Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士3》，而Edan亦已於昨晚（22日）播出的第2集登場。

Edan、李帝勳氣場全開

Edan在劇中扮演國際刑警劉米高，首次現身就在發現女屍的兇案現場，與扮演日本探員鈴木的森優作討論案情，毫不費力地輸出一輪英語對白，大晒優秀語言能力。接着與李帝勳的一場天台戲份更是精彩，看Edan以流利英語試探李帝勳，李帝勳又大晒韓、日、英語，兩人都氣場全開，雙雄鬥智頗具張力。及後二人合作調查，亦有不少幽默搞笑戲份。更教人驚喜是Edan一洗平時的活潑調皮形象，化身高冷智慧型國際刑警，型格十足，予劇迷極大新鮮感。

竹中直人有份參演

除了Edan這位香港代表之外，由於今輯《模範的士》銳意踏足國際舞台，不但故事背景設定在日本，更邀得大批日本演員參與，包括知名演技派竹中直人、曾參演《噬亡村》第2季的笠竹將及高野友吾等等，韓日港卡士合作爆發演技新火花。

至於收視率方面，《模範的士3》首集已取得取得9.5%的收視率、瞬間收視最高達11.1%，20至49歲收視平均2.4%、分段收視最高達3.13%，位居全頻道收視冠軍，並創下2025年韓國迷你劇最高開播收視，但低於前一季的季終收視（21.0%）。第2集收視雖下跌至9.0%，但瞬間收視最高達12.2%，連續2集位居同時段收視冠軍，同時位居本周迷你劇收視冠軍。第2集創下自身20至49歲收視最高紀錄3.3%、分段收視最高達4.41%，位居本周20至49歲收視冠軍。