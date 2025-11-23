「嵐」公布最後一次全國巡唱詳情 明年5大巨蛋演出共15場演唱會 計劃直播開騷冧粉絲

日本國民天團「嵐」（Arashi）5月宣布明年春天舉行正式解散前的最後巡唱，但一直未透露巡唱細節。昨日（22日）他們終於在其官方粉絲俱樂部網站上發布了一段5位成員合體的視頻，公布最後一次全國巡唱的詳情。

真正最後演唱會跟歌迷道別

久違了的大野智聯同4位隊友：櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也及松本潤合體，身為隊長的大野率先宣布巡唱「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」將於將於明年3月13日至5月31日期間，在5大巨蛋（東京巨蛋、大阪京瓷巨蛋、福岡瑞穗PayPay巨蛋、名古屋Vantelin巨蛋和札幌Daiwa House Premist巨蛋）舉行。他們首先於3月13日-15日在札幌站展開巡唱序幕，接着於4月1日-2日回到東京演出，4月6日-8則移師到名古屋演出，接着到4月24日-26日轉往福岡演唱，5月15日-17日則進行大阪站演出，最後將於5月31日回歸東京巨蛋，舉行真正的最後演唱會，跟歌迷道別。

門票申請將僅限於「長期粉絲」

此次演出共15場，預計門票將異常搶手，競爭異常激烈。故此他們將暫時停止接受新會員申請，以便現有粉絲俱樂部成員優先獲得門票，門票申請將僅限於「長期粉絲」。據粉絲俱樂部網站的公告，今年6月2日前加入粉絲俱樂部的代表及其陪同人員均可報名參加，報名將透過人臉辨識系統進行身份驗證。粉絲們對此安排讚不絕口，盛讚「嵐」為保障粉絲權益非常用心兼嚴謹。

引發全國轟動

此外，櫻井翔亦透露他們計劃會直播演唱會：「我們也在準備直播，以便讓更多人能夠欣賞到這場演唱會。」最後松本潤承諾：「『嵐』會繼續思考如何娛樂我們的粉絲，如果你們能一直陪伴我們到活動結束的那一刻，我們會非常開心。」「嵐」自2020年大除夕宣布暫停活動後，隊長大野智引退，其餘4位成員則作個人發展，直至今年5月公布明春舉行最後巡唱，引發全國轟動，有傳NHK電視台目前正積極力邀他們參與今年紅白歌唱大賽。

