李佳芯愛跑步因唔使約人 黎諾懿慶祝結婚11周年怕太太投訴 陳山聰忙工作未有時間踢波

李佳芯、黎諾懿與陳山聰到西九龍以大使身份為跑步活動主持起步禮，李佳芯表示跑步是運動首選，因是一人運動不用約別人，之前挑戰長跑更令她有滿足感，又口誤指挑戰10km長跑用一分多鐘完成，被身邊兩位老友取笑。黎諾懿則指喜歡踩單車，但與李佳芯相反因他怕悶不想一個人，喜歡邊做運動邊傾偈，陳山聰指一個人或與朋友跑都可以，最近兒子Jaco也開始接觸跑步，但他自己跑步姿勢有很多問題，計劃找跑步老師教兒子跑步。

自掘鑽石給太太

李佳芯剛與家人到江南旅行，她指終於完成年度大計，順利和安全地完成，笑言自己去旅行不用計劃，今次是與媽媽旅行很好的經驗。她指接下來將與黎諾懿到馬來西亞，宣傳在當地拍攝的劇集《義和》，黎諾懿笑言已睇過片段，感覺不錯，李佳芯則投訴「黎總」自己未有得睇，要活動後即時傳給她，黎諾懿則指完成馬來西亞之旅後，會與家人一同去滑雪。談到與太太慶祝結婚11周年，他即笑言「唔好提」怕太太投訴，「因為我們是11月11日結婚，所以這一年是111111，之前與太太食飯，這段時間太開心了，我還以為結婚才1年呢，哈哈！」他指11周年太重要，笑言應花點心思親自掘鑽石給太太。

帶3歲「小冬牛」滑雪

至於陳山聰剛與家人外遊為太太慶祝生日，笑言Jaco開始長大，計劃行程不似以前頭痛，帶備玩具便可以，黎諾懿則表示頭痛，因將帶3歲「小冬牛」首次旅行及去滑雪。談到陳山聰加盟陳百祥的「精裝明星足球隊」踢波，他指自己有踢波習慣，早年有與晨曦足球隊的朋友踢波，但因為工作太忙，暫時只出場了一次，「最近都飛來飛去，工作在內地和馬來西亞，我的賀歲電影也會在年初一上映，可能我下星期也會和諾懿及Ali在當地，因為都準備宣傳，需要到當地看看片花。」