鄭丹瑞70大壽多位圈中人到賀 筵開多席場面墟冚 妻女現身幸福滿瀉

鄭丹瑞將於11月27日迎來70歲，今日（23日）鄭丹瑞（阿旦）、夏竹欣、商台DJ光仔分別在社交網出PO，分享昨日（22日）慶祝70歲派對的照片。見到圈中人緣甚廣的鄭丹瑞，筵開多席招呼朋友，妻女也有現身。

鄭丹瑞容光煥發

從照片可見，鄭丹瑞的生日派對場面熱鬧，現場擺有「70th」，而布景板的打卡位，則用上夠晒喜慶的鮮紅色，上面除有「Happy Birthday」外，還有以線條勾畫出的鄭丹瑞畫像，旁邊寫有「活在當下，天天快樂」，不少圈中好友均有到賀。照片中的鄭丹瑞人逢喜事容光煥發，臉上掛著燦爛的笑容，顯得非常精神，穿上牛仔裝束更添上幾分型格。

夏竹欣在IG限時動態分享合照，見到她攬實鄭丹瑞腰部。夏竹欣留言：「祝金牌司儀超級巨星，我哋最愛錫嘅旦哥，70歲生日快樂！」夏竹欣又表達感謝：「永遠都要多謝你，因為無你嘅鼓勵根本無今日嘅我 #所以最威係我身邊有你」。

鄭丹瑞快將抱孫

鄭丹瑞去年嫁女榮升外父，大女鄭瑤（Zaneta）婚後火速造人成功，今年10月宣布懷孕喜訊。鄭丹瑞入行半世紀，今年10月獲馬來西亞The Knights Award 頒發「Iconic Host of All Time」獎項。鄭丹瑞表示心中既驚訝又感激：「不是因為我比別人優秀，而是這段歲月裡，我本住初心，始終如一地做好每一個節目，此刻躬身接下的，是對所有默默堅守同行的致意。榮譽屬於每個在崗位上將平凡化作不凡的靈魂，而我，只幸運地成了其中一道迴響。」

