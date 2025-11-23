五索爆錢銀轇轕昔日姊妹情不再？ 裕美斥有人顛倒是非黑白：唔好再做咁多小動作

「最強小三」鍾睿心（五索）被揭為已婚大生銀行主席馬清鏗誕下四子女，一夜成名。五索未出名前，經常孖住好姊妹裕美及林作拍片，但有傳五索與裕美友情不再，二人已經反目。五索曾拍片稱：「為咗錢呢我乜嘢都做得出㗎！」昨日（22日）裕美男友林作在律師陪同下見傳媒，更爆出五索曾因資金不足，向裕美借過10多萬元。

裕美句句有骨

林作昨日為女友裕美召開記者會，澄清事件的來龍去脈，裕美卻未有現身。林作指五索曾一度迷惘，裕美本住幫助朋友的心態，以自身經驗鼓勵五索發展事業。裕美本不但借出10多萬元作周轉，又用「人情價」甚至免費為五索宣傳。林作對「用完即棄」，認為他與裕美已「功成身退」。在林作記者會後，裕美之後在IG限時動態撰長文，句句有骨，疑暗示對五索感失望。

裕美昨日在IG限時動態留言：「女人一定有自己事業，我一直都講，隔籬嗰個有錢是人哋的錢，如何自由分配，唔到你話事。一切都是表面風光，世上沒有不勞而獲，亦唔會有兩全其美。你有得一樣嘢，就會冇第二樣嘢，要做嘅係自己有能力，那你就可以有話事權，亦唔會俾人看不起。」

裕美自認戇居

裕美稱自己用真心待人，卻換來失望：「當你完全依附一個男人，佢會話：『我比（畀）屋你住比（畀）飯你食仲想點？』我對我家狗狗都比（畀）屋企佢哋住、俾飯佢哋食，得閒買啲玩具俾佢哋玩。外人點樣講我，我冇所謂，但一個曾經相識，並用心過嘅人，到頭來搵人出嚟顛倒是非黑白，確實失望。再講落去，只會令我諗起一直以來捱更抵夜做過嘅一切回憶，而感到戇居。不過係我揀，唔想再講，我繼續向前行。重申：『唔好再做咁多小動作，請努力做好自己嘅嘢，我會繼續祝福。』」

五索有驚恐症

五索日前曾在IG上載影片，自稱為成名付出代價，近半年來受到情緒問題困擾：「一直以為醜聞就係最好嘅新聞，因為我一開始誤信做KOL形象越負面就越紅越多人講，但經過呢段日子，我選擇相信返自己」、「其實我係好少會公開自己唔開心，或者公開自己嘅情緒。我最近呢半年，受一個情緒病影響，即係突然之間會呼吸唔到、好驚，覺得自己要死嗰種驚恐症」。

