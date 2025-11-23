FTISLAND西沙舉行演唱會 李洪基台上high爆飲啤酒 預告將以女裝演出音樂劇《SUGAR》

韓國搖滾男團FTISLAND昨晚（22日）假西沙舉行《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》演唱會。相隔一年再在香港開騷，FTISLAND甫現身舞台即引來全場歌迷尖叫，他們隨即唱出《Be Free》、《Let it go !》及《Flower Rock》等歌曲，令全埸歌迷high爆！

崔敏煥掛住歌迷

主音李洪基之後向現場歌迷打招呼，問歌迷過得好嗎，指今次是亞洲巡演最後一站，多謝大家與他們一起度過那麼有意義的一天。而早與前妻發生糾紛而休團的鼓手崔敏煥表示很掛住大家，表示沒有見面的時間發生了很多事，想借機會跟大家講抱歉，但也很想跟大家講多謝，而過了這些時間大家又可笑住見面，希望大家也可以享受這一晚。

明年將會活得更有趣

李洪基表示在這次巡演同大家玩得太開心搞到整親腰，笑言離開馬來西亞後有人指他有肚腩，但其實是因為戴腰封，並不是肥，不要誤會：「唔好話我個肚凸咗出嚟，唔好誤會我，其實有時都係嘅，因為一嚟到香港就食咗好多嘢！」演出多首歌曲後，他又指歌單太攰所以在台上食蕉補充體力，食完後更將食剩的香蕉送給台下歌迷，期間他又唱到除剩背心以及拿著水槍不停射，之後他又累到瞓在梳化上，問大家是否OK之餘卻笑指自己「就嚟死」，他覺得20年一直做亞洲巡迴，每年能見大家一次是很感恩的事，所以只要大家需要，他們會隨時會返來，若掛住他們便打電話，隨後做出「6字」打電話手勢，不過做完後表示這打電話的手勢已改，由於大家都是大叔和大嬸所以相信大家也不懂如何做新手勢。他又透露明年將會活得更有趣，稍後會以女裝演出音樂劇《SUGAR》。

Encore時，勁high的李洪基在台上飲啤酒，之後又捧出粉絲準備蛋糕幫在本月11日33歲生日的崔敏煥補祝生日及慶祝他復出，崔敏煥表示非常多謝大家，覺得真的很感動：「我唔會忘記大家呢份心意，我以後一定會盡全力可以做到最好，多謝大家！」講完後他也忍不住落淚。在唱完最後一首歌，台下歌迷仍不停大叫Encore，飲了啤酒的李洪基笑指自己已醉，但仍多唱兩首歌，滿足粉絲們的要求。