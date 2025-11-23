Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳煒剛中50萬台慶巨獎再迎喜事！獲圈中好友齊賀生日 醫生老公撞樣陳啟泰

影視圈
更新時間：21:30 2025-11-23 HKT
發佈時間：21:30 2025-11-23 HKT

有「索爆人妻」之稱的陳煒（Alice），2022年9月與醫生老公陳國強（Aldous）拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚都是形影不離，十分恩愛。在剛過去的《萬千星輝賀台慶》中，陳煒在壓軸環節「終極大抽獎」更幸運地贏得終極大獎50萬免找數簽賬額！而本月21日，就是陳煒的52歲生日，向來人緣甚廣的她，就孖醫生老公陳國強與一眾好友食飯慶祝。不過，有網民發現她的老公竟然與前「亞視一哥」陳啟泰撞樣。

陳煒老公似陳啟泰

日前，陳煒在IG分享了幾張與一班朋友慶祝生日的照片，當中有朱晨麗、90年代兒童節目主持吳晶晶等都都是坐上客，同場還有陳煒稱他為「阿哥」、時裝設計師何國鉦Dorain Ho。但有網民就發現她的老公陳國強與近期發福了的陳啟泰撞樣，還說相似程度有85巴仙，比兄弟還要似。

相關閱讀：51歲陳煒醫生老公攰爆眼袋不見了？晒錫錫親吻相慶生日 靠呢招助陳國強「回春

眾星向陳煒送祝福

壽星女陳煒亦留言多謝每一位：「生日大快樂，多謝我阿哥 @dorianho 年年都幫我搞生日，多謝咁多兄弟姊妹妹個個都咁錫我，陪住我長大由少女變熟女，多謝我老公，我食唔完嘅嘢都幫我食晒佢，感恩有你們，I love you all！！！」不少她的圈中好友亦有留言送上祝福，當中包括楊千嬅、唐詩詠、胡定欣、蔣家旻、陳自瑤、呂慧儀等，可見陳煒人緣不錯。

相關閱讀：50歲陳煒結婚兩周年晒夫妻照甜蜜放閃 醫生老公雙眼驚現一情況面色差？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前