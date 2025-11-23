陳煒剛中50萬台慶巨獎再迎喜事！獲圈中好友齊賀生日 醫生老公撞樣陳啟泰

有「索爆人妻」之稱的陳煒（Alice），2022年9月與醫生老公陳國強（Aldous）拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚都是形影不離，十分恩愛。在剛過去的《萬千星輝賀台慶》中，陳煒在壓軸環節「終極大抽獎」更幸運地贏得終極大獎50萬免找數簽賬額！而本月21日，就是陳煒的52歲生日，向來人緣甚廣的她，就孖醫生老公陳國強與一眾好友食飯慶祝。不過，有網民發現她的老公竟然與前「亞視一哥」陳啟泰撞樣。

陳煒老公似陳啟泰

日前，陳煒在IG分享了幾張與一班朋友慶祝生日的照片，當中有朱晨麗、90年代兒童節目主持吳晶晶等都都是坐上客，同場還有陳煒稱他為「阿哥」、時裝設計師何國鉦Dorain Ho。但有網民就發現她的老公陳國強與近期發福了的陳啟泰撞樣，還說相似程度有85巴仙，比兄弟還要似。

眾星向陳煒送祝福

壽星女陳煒亦留言多謝每一位：「生日大快樂，多謝我阿哥 @dorianho 年年都幫我搞生日，多謝咁多兄弟姊妹妹個個都咁錫我，陪住我長大由少女變熟女，多謝我老公，我食唔完嘅嘢都幫我食晒佢，感恩有你們，I love you all！！！」不少她的圈中好友亦有留言送上祝福，當中包括楊千嬅、唐詩詠、胡定欣、蔣家旻、陳自瑤、呂慧儀等，可見陳煒人緣不錯。

