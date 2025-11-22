Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

空運世一丨朱敏瀚「美男計」冧掂日本妹 鬼馬將大王戀情擺上枱

影視圈
更新時間：23:45 2025-11-22 HKT
發佈時間：23:45 2025-11-22 HKT

TVB台慶綜藝《空運世一》今晚（22日）播出最後一集，洪永城和朱敏瀚帶領觀眾去到日本，直擊海產、牛奶、新甘泉梨的製作及空運過程，兩人率先直擊魚市場拍賣、並化身魚店老闆助手，「顏值男神」朱敏瀚去到日本都照樣超有Market，事緣他與洪永城叫賣海產時，二人齊聲向日本女生發功大讚「Kawaii（可愛）」，洪永城又請女生即場揀人「餵蠔」，並笑言：「Me very gentleman， very full of sense of humor.」；朱仔則簡單謂：「Me handsome only.」結果朱仔憑「美色」勝出，親手餵日本女生吃生蠔之餘，還送上擁抱，𠱁得她們甜笑連連。

朱仔、大王再度合體

至於最後一集的驚喜嘉賓是大王安德尊，原來朱仔曾主持《都市閒情》，今次是他自2015年後與大王再度合體。為感謝大王10年前的照顧，朱仔專誠空運日本鯛魚、牛奶、新甘泉梨送給大王，並搞笑大玩食字將大王戀情擺上枱：「平時宋芝齡咪成日打你嘅，我『送支奶』畀你啦！安慰返你。」大王即笑言會成箱牛奶送給宋芝齡。


 

