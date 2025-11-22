MIRROR七周年閃避球賽藍隊勝出 12子真情剖白多謝「鏡粉」不離不棄 姜濤籲支持新人 AL感謝大家陪伴與鞭策

MIRROR 12子在第2場的《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR：閃避球挑戰賽》中，以真情剖白答謝粉絲支持，更面對面對唱歌曲《手印》，仲攬住隊友，場面十分感動又溫馨。

會繼續做得更好

《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR：閃避球挑戰賽》昨晚舉行第2場，12子繼續分成藍白兩隊進行對戰，在開場和結尾時更齊聲說：「大家好，我哋係MIRROR！」藍白兩隊大玩集氣應援，又與一眾現場「鏡粉」高叫「MIRROR七周年生日快樂」。最感動的是12子即場真情剖白環節，他們逐一多謝粉絲不離不棄對他們的支持。姜濤笑言跟隊友參加《全民造星》都好年輕，經過7年後已經不再年輕，更呼籲粉絲支持他們外，都希望多留意樂壇新人，有朝一日睇見有好多粉絲都圍住他們，把這個希望延續下去，令樂壇變得更好。盧翰霆（Anson Lo）直言今年MIRROR有很多不爭氣之處，做得不夠好，但粉絲仍然不離不棄陪住他們走落去，感謝大家的陪伴與鞭策，會繼續聽取大家意見，繼續做好啲。

Ian稱粉絲是MIRROR的避風港

王智德（Alton）則謂7年對他來說並不容易，以甚麼姿態出現也好，都感謝大家的支持；呂爵安（Edan）表示MIRROR是根，沒有MIRROR就沒有他們今天的每一位，所以大家是一體，外面有不少風雨，因此更要團結，聚焦力量並散發出去；陳卓賢（Ian）坦言粉絲就是MIRROR的避風港，令他們更勇於嘗試、放膽追求，雖然12人會有不同意見及價值觀，但相信10幾年後再回看，都會是最好的回憶；李駿傑（Jeremy）則覺得粉絲跟他們一起遇上不少高低起跌，一直同在；江𤒹生（AK）認為成軍7年的MIRROR也面對不少磨合，找最好的相處方式，雖然明白粉絲有各自比較愛的成員，但希望未來幾多年都好，鏡粉可以帶住愛跟他們行落去，相親相愛。

圍圈對唱 感人互攬

當演唱歌曲《手印》時，12子圍圈面對面對唱，仲攬住隊友，場面感人。而這日戰況亦非常激烈，白隊相當威水，以5分領先3分的藍隊，最搞笑是神射手AK轉身被粉絲打中頭，而他就順勢演技大爆發，扮「不省人事」，就連擔任主持的小儀也戥他「慘豬」。經過連日激烈賽事後，最終由藍隊獲勝，當中AK更成為「神射手」、「復活王」就有Ian同柳應廷（Jer）、「閃避王」則是Alton，認真威水！

