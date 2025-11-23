梟起青壤線上看｜迪麗熱巴與陳星旭化身「濃顏CP」 即睇分集劇情＋追劇日曆＋5大看點懶人包

《梟起青壤》改編自尾魚的同名小說，是一部都市奇幻劇。劇集由迪麗熱巴及陳星旭領銜主演，講述「南山獵人」聶九羅與「潛伏者」炎拓，在聯手對抗神秘「地梟」的過程中，從起初的針鋒相對，發展到成為生死相依的夥伴，最後終成眷屬的故事。本文為大家整理了《梟起青壤》的分集劇情、角色簡介、追劇日曆及五大必看亮點。

梟起青壤｜劇情大綱

作家聶夕因參觀山海經主題展覽而獲得靈感，創作出一部充滿東方色彩的都市奇幻小說。故事圍繞著隱密的民間異能組織「南山獵人」的成員「瘋刀」聶九羅（迪麗熱巴 飾），以及陽光正直、為目標忍辱負重多年的炎拓（陳星旭 飾）展開。兩人因一場意外不打不相識，在經歷了生死考驗後，逐漸建立起信任與好感，並共同攜手對抗「地梟」，最終成為眷屬。

《梟起青壤》由迪麗熱巴以及陳星旭領銜主演。

梟起青壤｜追劇日曆

《梟起青壤》於11月22日起在騰訊視頻平台獨家播出，總共有32集。劇集每日晚上6時更新，首播日連更3集，SVIP會員則可搶先觀看1集。

《梟起青壤》的追劇日曆公開！

梟起青壤｜角色簡介

迪麗熱巴 飾 聶九羅

聶九羅表面上是一位雕塑家，但她的真實身份是民間異能組織「南山獵人」中的「瘋刀」。她不僅武力值超群，心思亦相當縝密。

迪麗熱巴飾演聶九羅。

陳星旭 飾 炎拓

炎拓是一名富商之子。由於家人受到「地梟」的控制，為了拯救親人，他主動接近女主角聶九羅，尋求合作的機會。

陳星旭飾演炎拓。

張儷 飾 林喜柔

林喜柔是撫養炎拓長大的人，但歲月並未在她身上留下任何痕跡，其真實身份充滿謎團。

張儷飾演林喜柔。

梟起青壤｜人物關係圖

《梟起青壤》的人物關係圖公開！

梟起青壤｜分集劇情

第1－2集：聶九羅與炎拓因交通意外相遇

柔山集團的炎拓在視察福利院時，遭遇由「地梟」假扮的老師狗牙襲擊，並在衝突中將其推下樓致死。與此同時，聶九羅以采風為名深入南巴老林，她的導遊被「地梟」攻擊後神秘失蹤。聶九羅獨自返回酒店後，與炎拓首次相遇。另一方面，林喜柔對狗牙的死訊感到極度憤怒。在「南山獵人」的巡山任務聚會上，成員大頭在路上發現了載有狗牙屍體的炎拓，並從屍體上聞到「梟味」而展開追捕，但最終跟失。炎拓與聶九羅則在路上因一場交通意外而再次碰頭。

聶九羅與林喜柔手下大打出手。

第3－4集：炎拓與聶九羅大打出手

炎拓下車查看聶九羅狀況，並發現後備箱中的導遊，將她綁起，她假裝哮喘掙開束縛將炎拓打暈。聶九羅將三人交給蔣叔並以多參加一次巡山換取離開南山獵人，隊友「狂犬」不解她為何退出。炎拓被逼問地梟的詳情，最後他與狗牙被救走。林喜柔假稱狗牙因做人體實驗才發瘋。深夜炎拓找聶九羅打聽地梟，二人大打出手，他第二日又再出現，不惜將車開入海中逼對方開口，令她驚恐症發作。

聶九羅與炎拓在工作室動手。

第5集：聶九羅與炎拓達成合作

聶九羅的作品被炎拓買下，他指現時的林喜柔頂替並冒充他母親的身份，他希望借聶九羅和南山獵人查明真相。炎拓和妹妹林伶懷疑林喜柔是地梟；聶九羅得知南山獵人的成員或被林喜柔抓走後主動聯絡炎拓，他根據年幼記憶找到實驗室入口。

梟起青壤｜5大看點

1. 迪麗熱巴、陳星旭「濃顏CP」組合

由迪麗熱巴與陳星旭兩位頂級顏值的演員首次合作，被譽為「濃顏CP」。迪麗熱巴的明艷外貌充滿異域風情，而陳星旭則以其俊朗清冷的氣質和充滿故事感的眼神見稱。兩位主角的組合，僅憑藉眼神交流與氣場的碰撞，便為劇集帶來了強烈的戲劇張力，構成一場視覺盛宴。

迪麗熱巴以及陳星旭化身「濃顏CP」。

2. 改編自人氣作家尾魚同名小說

作家尾魚的多部小說近年來接連被改編成熱門劇集，作品質素有保證。例如2021年由景甜及張彬彬主演的《司藤》，以及2023年由倪妮及白宇主演的《西出玉門》，兩部劇集均獲得了極高的評價與迴響。因此，作為尾魚的又一力作，《梟起青壤》的影視化備受廣大書迷期待。

3. 迪麗熱巴年度第二部主演劇集

本劇是迪麗熱巴繼7月播出的《利劍玫瑰》後，年內第二部擔綱主角的作品。她在前作中飾演打拐辦代理主任，成熟的演技備受粉絲稱讚。而在《梟起青壤》中，迪麗熱巴挑戰飾演「瘋刀」聶九羅，角色涉及大量武打場面，她亦完美駕馭。劇集開播首日，「聶九羅」的微博指數便輕鬆突破7000萬，足見其強大的影響力。

聶九羅的微博指數在開播首日即破7000萬。

4. 豪華OST陣容 胡彥斌、郁可唯獻唱

劇集的原聲帶陣容同樣豪華，由著名歌手胡彥斌獻唱主題曲《天生火》，而曾演繹多首金曲的天后郁可唯則演唱情感插曲《紙星星》。片頭曲《南山錄》則由姚燁演唱。三首高質素的歌曲，以動人歌聲帶領觀眾更沉浸式地體驗劇情。

胡彥斌獻唱《梟起青壤》的主題曲。

5.《慕胥辭》張儷加盟演出

除了兩位領銜主演外，劇集的配角陣容亦相當出彩。曾參演《念無雙》、《風起洛陽》等多部熱門劇集的實力派演員張儷亦有份參演。此次更是她繼《慕胥辭》後再度與迪麗熱巴合作，兩人間的默契與對手戲火花令人期待。

張儷有份參演，再與迪麗熱巴合作。

