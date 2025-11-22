任達華不慎仆倒眼鏡飛落地 太太琦琦嚇一跳 舉「V」字手勢示意冇事

香港時裝設計師協會呈獻《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》今日（22 日）於中環四號碼頭舉行，晚上演出環節吸到了多位圈中人到場欣賞時裝展，當中包括：任達華（華哥）與太太琦琦、張叔平、夏文汐、周汶錡、Amanda. S、吳嘉龍、陳家樂、黎峻、吳家忻、湯君慈及湯君耀等。現場大會要求華哥和琦琦與活動策展人及項目總監張潔雯合照，琦琦先在布景板前等候，華哥走向琦琦旁邊時發生小意外，他不慎被地毯絆倒整個人向前跌下，連眼鏡也飛脫了，但他身手敏捷，翻了個筋斗後，做出單腳跪的造型，像拍戲一樣令人拜服。

華哥說：「犀利！」

身旁正在做訪問的夏汶夕則嚇了一跳，更走向華哥，華哥即說：「犀利！」並舉起「V」手勢示意自己無恙，夏汶夕也才展露笑容，事後，琦琦幫他拾起眼鏡及關心華哥有否受傷，並指着華哥被地毯絆倒的位置作一番了解，華哥最後戴回眼鏡和琦琦再讓傳媒拍照，受訪時華哥笑指，自己剛剛與今天很貼題，時裝是有無限幻想和創作，好開心自己表演時裝美態的完美演繹。當讚他身手不凡時，華哥笑稱還不錯，並感到這活動於中環碼頭面對維港舉行，令他聯想起自己的創作也與海有關，他透露12月11日將會於藝穗會舉行個人攝影展，主題也是海港，將展出他近年拍下的海港照片。

讚女兒任晴佳背部靚

對於女兒任晴佳於意大利出席朋友婚宴，穿上她親自設計的大露背晚裝十分吸睛更成為網上熱搜獲讚，華哥表示，一向也讓她自由發揮，可以用無限想像去吸收不同領域和資訊，年青人就是要這樣。對於女兒若穿得好性感，華哥能否接受？他指女兒大個識諗，知道自己應該做什麼，就連太太也不會多加意見。問到會給予女兒親自設計的性感大露背晚裝評分？他說：「我覺得是完美，她背部很靚，因為和我一樣喜歡運動，像我剛才的完美演繹，是很簡單的事。」華哥開完畫展接連將舉行攝影展，他稱，拍戲以外多參與藝術工作也是好事，像畫畫可以讓他從中取得靈感投放於角色之中，也是一種不錯的學習機會。

拍吊頸自殺戲一秒都嫌多

此外，華哥主演的電影《內幕》快將上映，他笑指，拍完三年終於上映，他透露，戲中有場吊頸自殺戲，他指，本來有安排替身，但為求真實感，華哥親身上陣，問他上吊多久才被放下來？他說：「一秒都嫌多，導演識叫cut！（會否太過搏命？）所以要去畫畫，抖氣，來海邊抖氣就最好！（琦琦知不知你親自上陣拍上吊戲？）她不知道，也會讓她看這幕戲，太太知道是否會否阻止你拍這類戲？）我決定以後不會再拍，因為真的太危險。」