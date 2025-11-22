冼靖峰讚丁子朗跳舞叻GM搞氣氛最拿手 何晉樂歌手方面工作量大減 不認為公司資源全落在《中年好聲音》

冼靖峰、何晉樂今日（22日）到中環欣賞《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》匯演。冼靖峰早前聯同丁子朗及曾展望（GM）組成「新世代超星男神」到郵輪演出，這次合作令他感到自己擅長唱歌，丁子朗跳舞最叻，GM則最拿手搞氣氛，所以令大家演出時感覺很放鬆和放心。

要求丁子朗有女友也不要帶來

經過這次相處後他覺得3人無論食、玩甚至休息時間都十分合得來。GM帶同女友葉蒨文同行，問到冼靖峰是否感到很羨慕？他笑指，剛湊夠一枱麻雀可以開枱和食飯，所以單身的他也要求丁子朗有女友也不要帶來，否則會「凸腳」。

何晉樂因撞名出現混亂情況

問到何晉樂是否自從演出《愛·回家之開心速遞》後其他賺錢的工作量大減？他感覺卻相反，不單沒少了演出，反而更多了其他工作。但歌手方面的工作量大減，他亦已很久沒有推出新歌，Rock表示自己其實都寫好3、4首不同曲風歌備用，仍有待公司安排，問到是否因所有資源落在《中年好聲音》歌手身上？他不認為公司資源全落在《中年好聲音》之上，「我會警惕自己，現時有很多新秀出現，別人有甚麼特質是自己沒有的，從中提醒自己要更加努力去練習。」另外，Rock與《愛·回家》另一位演員撞名，之前曾出現混亂情況，試過出錯更表和交錯衫情況，最後終於有解決方法，就是在2人的更表上加上英文名釐清。