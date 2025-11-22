金馬獎2025丨完整得獎名單 范冰冰大熱撼贏林依晨憑《地母》勇奪金馬影后 張震《幸福之路》奪最佳男主角
金馬獎2025｜第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日舉行，香港電影人表現亮眼。黃秋生憑《今天應該很高興》再度入圍最佳男配角，柯煒林以《大濛》提名最佳男主角。焦點之一是內地女星范冰冰憑《地母》強勢回歸，角逐最佳女主角寶座。
楊千霈穿著削肩裸背黑色亮片禮服
今屆紅地毯眾星雲集，主持人由連續第16年主持的楊千霈穿著削肩裸背黑色亮片禮服，大方展現白皙肌膚，胸前開一道縫隙，若隱若現，相當性感。搭檔兩位高顏值男神徐鈞浩、彭千祐，身為「學姐」的楊千霈對2位學弟非常放心，期待今年的金馬盛會。楊千霈一路陪伴華語電影成長，即使主持經驗豐富，仍覺得每次訪談都加深她對工作的熱愛，也提醒自己不忘演員初心。
香港動畫電影《世外》率先贏得「最佳動畫片」大獎
《第62屆金馬獎》本屆焦點香港動畫電影《世外》入圍「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」及「最佳原創電影音樂」三項大獎，率先贏得「最佳動畫片」大獎，成為繼《七彩卡通老夫子》、《小倩》、《麥兜故事》、《麥兜菠蘿油王子》及《麥兜我和我媽媽》後第六部得獎香港動畫。監製楊寶文表示，非常感謝金馬獎，「給予我們那麼重要的鼓勵，我們是從香港來的點五製作，這是我們第一步動畫長片，這七年，一切都是值得的。我很想感謝導演Tommy（吳啟忠），他堅持到底去完成這個片子。」另一位監製曾銀階則說，要特別感謝菲律賓的STD，「昨天是我的結婚27周年，因為人在這裏，沒有機會和我太太慶祝。Karen， 27周年快樂，謝謝你一直以來的陪伴和包容，這麼多年的支持，謝謝大家。」導演吳啟宗說：「我想說，這是人生，做人或做動畫也要，就是把關鍵格做得好，然後把中間隔開開心心地填滿他，最後就是好好做好你的作品、你的人生，謝謝。」
《人生海海》陳雪甄奪「最佳女配角」
「最佳女配角」獎由《人生海海》陳雪甄奪下，打敗《我家的事》黃珮琪、《左撇子女孩》葉子綺、《左撇子女孩》蔡淑臻、《女孩不平凡》鄧濤，這是她第二次角逐女配角，公布獎項時陳雪甄泣不成聲，大喊：「克發（導演），走了17年我終於站上來了！謝謝你這麼多年來信任我，帶我進入金馬獎，讓我今天可以站在這裡。」陳雪甄感性表示：「謝謝你永遠跑在最前面，告訴我們保持真誠的心，相信電影跟說故事的力量，謝謝副導陪我練習口音，謝謝《人生海海》每個工作人員，是你們每個人付出才華，我的表演才能被看到，我想把這個獎獻給所有在電影中擔任配角的你們，我們不一定會被看到，可能有時候會懷疑自己的能力，謝謝我們沒有放棄，有時候就是我們在暗處中努力，才能創造戲中的很多細節，我們在這裡，謝謝你們看見我們。」
戴佩妮《布秧》奪最佳原創電影歌曲
金曲歌后戴佩妮以《布秧》抱走最佳原創電影歌曲，《地母》導演張吉安把獎獻給入圍金馬影后的女主角范冰冰，「這首歌為你而寫，我們都相信你可以重新來過，這首歌獻給你。」戴佩妮其實當初連《地母》的電影都沒看過，只憑藉張吉安給的海報創作，「我比較敏感，那張海報給我很多想像力，幸運的是導演提出要寫詞，沒有詞會少了很多張力。」張吉安將電影裡范冰冰念的經文入詞，那段經文其實是父親傳授而來，他非常推崇戴佩妮唱出歌詞宗旨——眾生放下怨恨、離苦得樂。
終身成就獎得主陳淑芳稱不會漲價
金馬影后雙料得主陳淑芳是本屆金馬獎終身成就獎得主，陳淑芳上台時感動落淚，表示自己從19歲踏進攝影棚，至今已經一甲子，即便拍到凌晨三、四點，即便角色沉重，但自己從不喊累，「因為從事影視是我的志趣，我能夠一輩子演下去，這是屬於我一輩子的孤味。」陳淑芳細數合作過的影人，「謝謝你們的專業、真情，非常感謝你，很多人才把我當成阿嬤、媽媽，才能走到現在」，並說今晚想用一句話表達心情，「人生的心裡只要有愛、有熱情，就會活得燦爛」，並說自己是陳淑芳，無論是客串或是特別演出，每一場戲都要認真演，「我是陳淑芳，我不會漲價，最感謝金馬獎給我肯定，希望不會辜負金馬獎給我的期望。」隨後在全場歡聲雷動的掌聲中感謝致意。
范冰冰強勢回歸憑《地母》奪最佳女主角
今年金馬獎最佳女主角獎競爭相當激烈，入圍者有方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰等人，堪稱死亡之組。范冰冰強勢回歸，憑《地母》奪最佳女主角，不過她未有出席金馬獎，由導演張吉安代領。張吉安即場撥電話給范冰冰，范冰冰一接起電話就爆哭，一度哽咽到說不出話，范冰冰透露自己正在拍戲，但一直有在看金馬獎直播，「感謝金馬執委會給我肯定，真的深深感動，感謝張吉安導演堅定不移對我信任，當初他問我.『願不願意讓我成為妳的臉』，我說，范冰冰奉陪到底」，並表示《地母》這個角色也引領我的成長，讓她更深刻地體會到，生理女性身上的那股堅韌的力量，身為一名中國的電影人，期待未來能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值。
最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得
最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得，今次是繼第58屆金馬獎以《緝魂》後，二度拿下影帝。張震也在得獎感言中，提到父親張國柱，從13歲開始引領他進入電影的世界。
2025金馬獎完整得獎名單
金馬62｜最佳劇情片
《大濛》
金馬62｜最佳導演
李駿碩《眾生相》
金馬62｜最佳男主角
張震《幸福之路》
金馬62｜最佳女主角
范冰冰《地母》
金馬62｜最佳男配角
曾敬驊《我家的事》
金馬62｜最佳女配角
陳雪甄《人生海海》
金馬62｜最佳新演員
馬士媛《左撇子女孩》
金馬62｜最佳新導演
Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
金馬62｜最佳原著劇本
陳玉勳《大濛》
金馬62｜最佳改編劇本
潘客印《我家的事》
金馬62｜最佳攝影
梁銘佳《地母》
金馬62｜最佳剪輯
雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》
金馬62｜最佳美術設計
王誌成、尤麗雯《大濛》
金馬62｜最佳造型設計
許力文《大濛》
金馬62｜最佳視覺效果
溫兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》
金馬62｜最佳音效
高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》
金馬62｜最佳動作設計
黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》
金馬62｜最佳原創電影音樂
Charles HUMENRY／《幸福之路》
金馬62｜最佳原創電影歌曲
電影《地母》《布秧》詞：張吉安｜曲：戴佩妮｜唱：戴佩妮
金馬62｜最佳動畫片
《世外》
金馬62｜最佳動畫短片
《螳螂》
金馬62｜最佳劇情短片
《疊羅漢》
金馬62｜最佳紀錄片
《隱蹟之書：重寫自我》
金馬62｜最佳紀錄短片
《她的碎片》
金馬62｜年度台灣傑出電影工作者
鍾瓊婷
金馬62｜終身成就獎
陳淑芳
電影《大濛》導演陳玉勳與柯煒林、方郁婷以及9m88等人亮相，柯煒林細心手牽著方郁婷、9m88入場，他笑說今天是兩人的護花使者，前一晚沒有特別熬夜，也很期待稍晚的慶功宴，「我可以待很晚，醫生說ok就可以，而且我平常都睡8小時。」柯煒林透露爸爸、媽媽也有到台灣，「我剛剛有跟爸爸、媽媽擁抱，我想這就是我最大的幸運物。」結束金馬後將留在台灣宣傳《大濛》，他的粉絲也在隔日舉辦包場，柯煒林幽默回應：「如果有得獎，就拿金馬獎去看他們，不然也可以帶金馬送的存錢筒一起。」
林依晨以《深度安靜》角逐最佳女主角，張孝全以《深度安靜》角逐最佳男主角，兩人與劇組一起登上紅毯，馬上成為全場焦點。林依晨身穿紫色薄紗禮服，仙氣飄飄，大方展露胸前事業線，透膚設計讓小蠻腰若隱若現，非常性感。林依晨透露，這身造型其實是為了女兒所準備，因為女兒喜歡美人魚，所以她選了有魚尾元素的禮服，「她很愛美人魚，她應該在看！」接著，林依晨對鏡頭扭腰，燦笑向大家打招呼：「哈囉！」紅毯主持人楊千霈好奇問張孝全是否有準備幸運物，張孝全開心地說，出發前小孩抱了他一下，還拿出自己的玩具替他打氣：「它會保護你。」讓他好暖心，馬上把幸運玩具放進西裝的口袋，這讓一旁的林依晨露出羨慕表情，直呼：「我應該要跟我女兒要一個。」
劉若英以《我們意外的勇氣》相隔18年再度入圍金馬影后，今日以黑色珍珠套裝優雅亮相紅地毯，搭配Tiffany & Co.珠寶首飾，全身上下行頭要價破億，成為驚人的移動豪宅。劉若英表示，接演《我們意外的勇氣》一度猶豫，擔心自己無法勝任角色，由於角色懷孕須長時間臥床養胎，她大部分的戲份都是在病床上「躺著演」，深刻感受到高齡產婦的身心煎熬，細膩刻畫為母則強的勇氣，感動無數影迷。對於網民虧她躺著演戲就入圍金馬影后，她笑說：「躺著也是很辛苦，不信你來躺躺看。」不過出席金馬獎前，劉若英一早就陪兒子去參加球賽，更在臉書笑說：「你以為晚上要走金馬紅毯的女明星，早上都在幹嘛？Spa？做臉？冥想走位？No no no——我在球場旁邊陪兒子比賽吶喊。」開心當起「瘋狂媽媽」。
黃秋生主演電影《今天應該很高興》入圍最佳男配角，他自謙不敢多想得獎，「應該是金士傑老師得獎」，他也被誇讚片尾最後一場抽大麻的戲非常Chill，讓他相當開心。黃秋生以一身帥氣西裝登場，但他自嘲領帶、鞋子都用很久了，「都發霉了，跟我一樣」。
劉敬今年以《失明》問鼎金馬獎最佳新演員獎，和牧森、馬士媛、張迪文、林怡婷一同角逐獎項，劉敬首次踏上金馬紅毯，穿著薄紗襯衫，透出若隱若現的膚色，梳起油頭，展現成熟一面，相當帥氣。劉敬還跟導演告白，「萬分感謝，我愛妳」！雖然看得出些許緊張，但露出靦腆笑容，依舊迷倒全場，他開心表示昨在入圍酒會有看到大前輩黃秋生，化身小粉絲的他，還跑去打招呼，相當可愛。
金馬獎2025｜第62屆金馬獎完整入圍名單
最佳劇情片
- 《大濛》
- 《人生海海》
- 《左撇子女孩》
- 《眾生相》
- 《地母》
最佳導演
- 陳玉勳《大濛》
- 曹仕翰《南方時光》
- 廖克發《人生海海》
- 李駿碩《眾生相》
- 張吉安《地母》
最佳男主角
- 許瑞奇《好孩子》
- 柯煒林《大濛》
- 張孝全《深度安靜》
- 張震《幸福之路》
- 藍葦華《我家的事》
最佳女主角
- 方郁婷《大濛》
- 劉若英《我們意外的勇氣》
- 林依晨《深度安靜》
- 高伊玲《我家的事》
- 范冰冰《地母》
最佳男配角
- 金士傑《深度安靜》
- 黃鐙輝《左撇子女孩》
- 曾敬驊《我家的事》
- 姚淳耀《我家的事》
- 黃秋生《今天應該很高興》
最佳女配角
- 陳雪甄《人生海海》
- 蔡淑臻《左撇子女孩》
- 葉子綺《左撇子女孩》
- 黃珮琪《我家的事》
- 鄧濤《女孩不平凡》
最佳新導演
- 沈可尚《深度安靜》
- Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
- 鄒時擎《左撇子女孩》
- 潘客印《我家的事》
- 陳思攸《核》
最佳新演員
- 牧森《進行曲》
- 劉敬《失明》
- 馬士媛《左撇子女孩》
- 張迪文《眾生相》
- 林怡婷《恨女的逆襲》
最佳原著劇本
- 陳玉勳《大濛》
- 廖克發《人生海海》
- 鄒時擎《左撇子女孩》
- 卓楷羅《遼河的士》
- 李駿碩《眾生相》
最佳改編劇本
- 楊寶文《世外》
- 陸欣芷、沈可尚《深度安靜》
- Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
- 潘客印《我家的事》
- 傅世晏《柔似蜜》
最佳攝影
- 陳大璞《深度安靜》
- 李永畧《幸福之路》
- 陳克勤、高子皓《左撇子女孩》
- 王金城《96分鐘》
- 梁銘佳《地母》
最佳剪輯
- 雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》
- 賴秀雄《大濛》
- Sean BAKER《左撇子女孩》
- 石馬《眾生相》
- 杜光瑋《不可能女孩1》
最佳美術設計
- 王誌成、尤麗雯《大濛》
- 蔡珮玲《深度安靜》
- 張軼峰、袁筱凡《南方時光》
- 蘇國豪《96分鐘》
- 殷倩楊、吉本幸人《殺手#4》
最佳造型設計
- Shahreens、佘美璇《好孩子》
- 許力文《大濛》
- 鄭宇培《南方時光》
- 黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣《地母》
- 霍曉彤、KATO Miyuki《殺手#4》
最佳視覺效果
- 梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》
- 郭憲聰、陳姵均《大濛》
- 温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96分鐘》
- 陳子謙《殺手#4》
最佳音效
- 高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》
- 簡豐書、湯湘竹《大濛》
- 陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.《96分鐘》
- 杜篤之、張芬瑄、陳冠廷《地母》
- 黎志雄《殺手#4》
最佳動作設計
- 洪昰顥、范家銘《進行曲》
- 洪昰顥《96分鐘》
- 羅浩銘《觸電》
- 黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》
- 坂本浩一《殺手#4》
最佳原創電影音樂
- 周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》
- 王榆鈞、澎葉生《甘露水》
- Charles HUMENRY《幸福之路》
- 福多瑪 Thomas FOGUENNE《人生海海》
- 余家和、張吉安《地母》
最佳原創電影歌曲
- 〈大濛的暗眠〉《大濛》
- 〈木頭人〉《遼河的士》
- 〈一路順風〉《我家的事》
- 〈布秧〉Bhujanga《地母》
- 〈我天生－有病版〉《有病才會喜歡你》
最佳紀錄片
- 《從來》
- 《大風之島》
- 《甘露水》
- 《春雨424》
- 《隱蹟之書：重寫自我》
最佳紀錄短片
- 《侯硐奇譚》
- 《哥哥死後去了哪裡》
- 《第九十三封信之後》
- 《孩子》
- 《她的碎片》
最佳動畫片
- 《世外》
- 《小蟲蟲大冒險》
最佳動畫短片
- 《再見，海浪》
- 《91次擊碎》
- 《螳螂》
- 《工》
- 《風的前奏》
最佳劇情短片
- 《這不是我的牛》
- 《綠湖》
- 《膝跳反應》
- 《疊羅漢》
- 《兩個女導演》
年度台灣傑出電影工作者
- 鍾瓊婷
終身成就獎
- 陳淑芳