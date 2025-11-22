金馬獎2025丨完整得獎名單 范冰冰大熱撼贏林依晨憑《地母》勇奪金馬影后 張震《幸福之路》奪最佳男主角

金馬獎2025｜第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日舉行，香港電影人表現亮眼。黃秋生憑《今天應該很高興》再度入圍最佳男配角，柯煒林以《大濛》提名最佳男主角。焦點之一是內地女星范冰冰憑《地母》強勢回歸，角逐最佳女主角寶座。

楊千霈穿著削肩裸背黑色亮片禮服

今屆紅地毯眾星雲集，主持人由連續第16年主持的楊千霈穿著削肩裸背黑色亮片禮服，大方展現白皙肌膚，胸前開一道縫隙，若隱若現，相當性感。搭檔兩位高顏值男神徐鈞浩、彭千祐，身為「學姐」的楊千霈對2位學弟非常放心，期待今年的金馬盛會。楊千霈一路陪伴華語電影成長，即使主持經驗豐富，仍覺得每次訪談都加深她對工作的熱愛，也提醒自己不忘演員初心。

香港動畫電影《世外》率先贏得「最佳動畫片」大獎

《第62屆金馬獎》本屆焦點香港動畫電影《世外》入圍「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」及「最佳原創電影音樂」三項大獎，率先贏得「最佳動畫片」大獎，成為繼《七彩卡通老夫子》、《小倩》、《麥兜故事》、《麥兜菠蘿油王子》及《麥兜我和我媽媽》後第六部得獎香港動畫。監製楊寶文表示，非常感謝金馬獎，「給予我們那麼重要的鼓勵，我們是從香港來的點五製作，這是我們第一步動畫長片，這七年，一切都是值得的。我很想感謝導演Tommy（吳啟忠），他堅持到底去完成這個片子。」另一位監製曾銀階則說，要特別感謝菲律賓的STD，「昨天是我的結婚27周年，因為人在這裏，沒有機會和我太太慶祝。Karen， 27周年快樂，謝謝你一直以來的陪伴和包容，這麼多年的支持，謝謝大家。」導演吳啟宗說：「我想說，這是人生，做人或做動畫也要，就是把關鍵格做得好，然後把中間隔開開心心地填滿他，最後就是好好做好你的作品、你的人生，謝謝。」

《人生海海》陳雪甄奪「最佳女配角」

「最佳女配角」獎由《人生海海》陳雪甄奪下，打敗《我家的事》黃珮琪、《左撇子女孩》葉子綺、《左撇子女孩》蔡淑臻、《女孩不平凡》鄧濤，這是她第二次角逐女配角，公布獎項時陳雪甄泣不成聲，大喊：「克發（導演），走了17年我終於站上來了！謝謝你這麼多年來信任我，帶我進入金馬獎，讓我今天可以站在這裡。」陳雪甄感性表示：「謝謝你永遠跑在最前面，告訴我們保持真誠的心，相信電影跟說故事的力量，謝謝副導陪我練習口音，謝謝《人生海海》每個工作人員，是你們每個人付出才華，我的表演才能被看到，我想把這個獎獻給所有在電影中擔任配角的你們，我們不一定會被看到，可能有時候會懷疑自己的能力，謝謝我們沒有放棄，有時候就是我們在暗處中努力，才能創造戲中的很多細節，我們在這裡，謝謝你們看見我們。」

戴佩妮《布秧》奪最佳原創電影歌曲

金曲歌后戴佩妮以《布秧》抱走最佳原創電影歌曲，《地母》導演張吉安把獎獻給入圍金馬影后的女主角范冰冰，「這首歌為你而寫，我們都相信你可以重新來過，這首歌獻給你。」戴佩妮其實當初連《地母》的電影都沒看過，只憑藉張吉安給的海報創作，「我比較敏感，那張海報給我很多想像力，幸運的是導演提出要寫詞，沒有詞會少了很多張力。」張吉安將電影裡范冰冰念的經文入詞，那段經文其實是父親傳授而來，他非常推崇戴佩妮唱出歌詞宗旨——眾生放下怨恨、離苦得樂。

終身成就獎得主陳淑芳稱不會漲價

金馬影后雙料得主陳淑芳是本屆金馬獎終身成就獎得主，陳淑芳上台時感動落淚，表示自己從19歲踏進攝影棚，至今已經一甲子，即便拍到凌晨三、四點，即便角色沉重，但自己從不喊累，「因為從事影視是我的志趣，我能夠一輩子演下去，這是屬於我一輩子的孤味。」陳淑芳細數合作過的影人，「謝謝你們的專業、真情，非常感謝你，很多人才把我當成阿嬤、媽媽，才能走到現在」，並說今晚想用一句話表達心情，「人生的心裡只要有愛、有熱情，就會活得燦爛」，並說自己是陳淑芳，無論是客串或是特別演出，每一場戲都要認真演，「我是陳淑芳，我不會漲價，最感謝金馬獎給我肯定，希望不會辜負金馬獎給我的期望。」隨後在全場歡聲雷動的掌聲中感謝致意。

范冰冰強勢回歸憑《地母》奪最佳女主角

今年金馬獎最佳女主角獎競爭相當激烈，入圍者有方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰等人，堪稱死亡之組。范冰冰強勢回歸，憑《地母》奪最佳女主角，不過她未有出席金馬獎，由導演張吉安代領。張吉安即場撥電話給范冰冰，范冰冰一接起電話就爆哭，一度哽咽到說不出話，范冰冰透露自己正在拍戲，但一直有在看金馬獎直播，「感謝金馬執委會給我肯定，真的深深感動，感謝張吉安導演堅定不移對我信任，當初他問我.『願不願意讓我成為妳的臉』，我說，范冰冰奉陪到底」，並表示《地母》這個角色也引領我的成長，讓她更深刻地體會到，生理女性身上的那股堅韌的力量，身為一名中國的電影人，期待未來能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值。

最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得

最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得，今次是繼第58屆金馬獎以《緝魂》後，二度拿下影帝。張震也在得獎感言中，提到父親張國柱，從13歲開始引領他進入電影的世界。

2025金馬獎完整得獎名單

金馬62｜最佳劇情片

《大濛》



金馬62｜最佳導演

李駿碩《眾生相》



金馬62｜最佳男主角

張震《幸福之路》



金馬62｜最佳女主角

范冰冰《地母》



金馬62｜最佳男配角

曾敬驊《我家的事》



金馬62｜最佳女配角

陳雪甄《人生海海》



金馬62｜最佳新演員

馬士媛《左撇子女孩》



金馬62｜最佳新導演

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》



金馬62｜最佳原著劇本

陳玉勳《大濛》



金馬62｜最佳改編劇本

潘客印《我家的事》



金馬62｜最佳攝影

梁銘佳《地母》



金馬62｜最佳剪輯

雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》



金馬62｜最佳美術設計

王誌成、尤麗雯《大濛》



金馬62｜最佳造型設計

許力文《大濛》



金馬62｜最佳視覺效果

溫兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》



金馬62｜最佳音效

高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》

金馬62｜最佳動作設計

黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》



金馬62｜最佳原創電影音樂

Charles HUMENRY／《幸福之路》



金馬62｜最佳原創電影歌曲

電影《地母》《布秧》詞：張吉安｜曲：戴佩妮｜唱：戴佩妮



金馬62｜最佳動畫片

《世外》



金馬62｜最佳動畫短片

《螳螂》



金馬62｜最佳劇情短片

《疊羅漢》



金馬62｜最佳紀錄片

《隱蹟之書：重寫自我》

金馬62｜最佳紀錄短片

《她的碎片》



金馬62｜年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷



金馬62｜終身成就獎

陳淑芳



相關閱讀：金馬獎2025丨第62屆金馬獎提名名單揭曉 柯煒林范冰冰入圍最佳男女主角 黃秋生驚喜爭男配

電影《大濛》導演陳玉勳與柯煒林、方郁婷以及9m88等人亮相，柯煒林細心手牽著方郁婷、9m88入場，他笑說今天是兩人的護花使者，前一晚沒有特別熬夜，也很期待稍晚的慶功宴，「我可以待很晚，醫生說ok就可以，而且我平常都睡8小時。」柯煒林透露爸爸、媽媽也有到台灣，「我剛剛有跟爸爸、媽媽擁抱，我想這就是我最大的幸運物。」結束金馬後將留在台灣宣傳《大濛》，他的粉絲也在隔日舉辦包場，柯煒林幽默回應：「如果有得獎，就拿金馬獎去看他們，不然也可以帶金馬送的存錢筒一起。」

林依晨以《深度安靜》角逐最佳女主角，張孝全以《深度安靜》角逐最佳男主角，兩人與劇組一起登上紅毯，馬上成為全場焦點。林依晨身穿紫色薄紗禮服，仙氣飄飄，大方展露胸前事業線，透膚設計讓小蠻腰若隱若現，非常性感。林依晨透露，這身造型其實是為了女兒所準備，因為女兒喜歡美人魚，所以她選了有魚尾元素的禮服，「她很愛美人魚，她應該在看！」接著，林依晨對鏡頭扭腰，燦笑向大家打招呼：「哈囉！」紅毯主持人楊千霈好奇問張孝全是否有準備幸運物，張孝全開心地說，出發前小孩抱了他一下，還拿出自己的玩具替他打氣：「它會保護你。」讓他好暖心，馬上把幸運玩具放進西裝的口袋，這讓一旁的林依晨露出羨慕表情，直呼：「我應該要跟我女兒要一個。」

劉若英以《我們意外的勇氣》相隔18年再度入圍金馬影后，今日以黑色珍珠套裝優雅亮相紅地毯，搭配Tiffany & Co.珠寶首飾，全身上下行頭要價破億，成為驚人的移動豪宅。劉若英表示，接演《我們意外的勇氣》一度猶豫，擔心自己無法勝任角色，由於角色懷孕須長時間臥床養胎，她大部分的戲份都是在病床上「躺著演」，深刻感受到高齡產婦的身心煎熬，細膩刻畫為母則強的勇氣，感動無數影迷。對於網民虧她躺著演戲就入圍金馬影后，她笑說：「躺著也是很辛苦，不信你來躺躺看。」不過出席金馬獎前，劉若英一早就陪兒子去參加球賽，更在臉書笑說：「你以為晚上要走金馬紅毯的女明星，早上都在幹嘛？Spa？做臉？冥想走位？No no no——我在球場旁邊陪兒子比賽吶喊。」開心當起「瘋狂媽媽」。

黃秋生主演電影《今天應該很高興》入圍最佳男配角，他自謙不敢多想得獎，「應該是金士傑老師得獎」，他也被誇讚片尾最後一場抽大麻的戲非常Chill，讓他相當開心。黃秋生以一身帥氣西裝登場，但他自嘲領帶、鞋子都用很久了，「都發霉了，跟我一樣」。

劉敬今年以《失明》問鼎金馬獎最佳新演員獎，和牧森、馬士媛、張迪文、林怡婷一同角逐獎項，劉敬首次踏上金馬紅毯，穿著薄紗襯衫，透出若隱若現的膚色，梳起油頭，展現成熟一面，相當帥氣。劉敬還跟導演告白，「萬分感謝，我愛妳」！雖然看得出些許緊張，但露出靦腆笑容，依舊迷倒全場，他開心表示昨在入圍酒會有看到大前輩黃秋生，化身小粉絲的他，還跑去打招呼，相當可愛。

【文章及圖片獲TVBS新聞網授權轉載】

金馬獎2025｜第62屆金馬獎完整入圍名單

最佳劇情片

《大濛》

《人生海海》

《左撇子女孩》

《眾生相》

《地母》

最佳導演

陳玉勳《大濛》

曹仕翰《南方時光》

廖克發《人生海海》

李駿碩《眾生相》

張吉安《地母》

最佳男主角

許瑞奇《好孩子》

柯煒林《大濛》

張孝全《深度安靜》

張震《幸福之路》

藍葦華《我家的事》

最佳女主角

方郁婷《大濛》

劉若英《我們意外的勇氣》

林依晨《深度安靜》

高伊玲《我家的事》

范冰冰《地母》

最佳男配角

金士傑《深度安靜》

黃鐙輝《左撇子女孩》

曾敬驊《我家的事》

姚淳耀《我家的事》

黃秋生《今天應該很高興》

最佳女配角

陳雪甄《人生海海》

蔡淑臻《左撇子女孩》

葉子綺《左撇子女孩》

黃珮琪《我家的事》

鄧濤《女孩不平凡》

最佳新導演

沈可尚《深度安靜》

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》

鄒時擎《左撇子女孩》

潘客印《我家的事》

陳思攸《核》

最佳新演員

牧森《進行曲》

劉敬《失明》

馬士媛《左撇子女孩》

張迪文《眾生相》

林怡婷《恨女的逆襲》

最佳原著劇本

陳玉勳《大濛》

廖克發《人生海海》

鄒時擎《左撇子女孩》

卓楷羅《遼河的士》

李駿碩《眾生相》

最佳改編劇本

楊寶文《世外》

陸欣芷、沈可尚《深度安靜》

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》

潘客印《我家的事》

傅世晏《柔似蜜》

最佳攝影

陳大璞《深度安靜》

李永畧《幸福之路》

陳克勤、高子皓《左撇子女孩》

王金城《96分鐘》

梁銘佳《地母》

最佳剪輯

雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》

賴秀雄《大濛》

Sean BAKER《左撇子女孩》

石馬《眾生相》

杜光瑋《不可能女孩1》

最佳美術設計

王誌成、尤麗雯《大濛》

蔡珮玲《深度安靜》

張軼峰、袁筱凡《南方時光》

蘇國豪《96分鐘》

殷倩楊、吉本幸人《殺手#4》

最佳造型設計

Shahreens、佘美璇《好孩子》

許力文《大濛》

鄭宇培《南方時光》

黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣《地母》

霍曉彤、KATO Miyuki《殺手#4》

最佳視覺效果

梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》

郭憲聰、陳姵均《大濛》

温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96分鐘》

陳子謙《殺手#4》

最佳音效

高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》

簡豐書、湯湘竹《大濛》

陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.《96分鐘》

杜篤之、張芬瑄、陳冠廷《地母》

黎志雄《殺手#4》

最佳動作設計

洪昰顥、范家銘《進行曲》

洪昰顥《96分鐘》

羅浩銘《觸電》

黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》

坂本浩一《殺手#4》

最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

王榆鈞、澎葉生《甘露水》

Charles HUMENRY《幸福之路》

福多瑪 Thomas FOGUENNE《人生海海》

余家和、張吉安《地母》

最佳原創電影歌曲

〈大濛的暗眠〉《大濛》

〈木頭人〉《遼河的士》

〈一路順風〉《我家的事》

〈布秧〉Bhujanga《地母》

〈我天生－有病版〉《有病才會喜歡你》

最佳紀錄片

《從來》

《大風之島》

《甘露水》

《春雨424》

《隱蹟之書：重寫自我》

最佳紀錄短片

《侯硐奇譚》

《哥哥死後去了哪裡》

《第九十三封信之後》

《孩子》

《她的碎片》

最佳動畫片

《世外》

《小蟲蟲大冒險》

最佳動畫短片

《再見，海浪》

《91次擊碎》

《螳螂》

《工》

《風的前奏》

最佳劇情短片

《這不是我的牛》

《綠湖》

《膝跳反應》

《疊羅漢》

《兩個女導演》

年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷

終身成就獎