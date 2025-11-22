Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曉華下星期叫「Man姐」下跪 任台慶騷主持給自己合格分數 王敏奕望《新聞女王》系列長拍長有

影視圈
更新時間：20:15 2025-11-22 HKT
發佈時間：20:15 2025-11-22 HKT

陳曉華與王敏奕今日（22日）到中環出席《新聞女王2》宣傳活動，對於高海寧的角色「許詩晴」有機會拍「番外篇」，兩人均替高海寧感開心，陳曉華認為這是一個頗有趣的故事，而王敏奕亦希望佳導真的可以實現番外篇這件事，認為是一定好看的故事，至於《新聞女王》第三季，王敏奕也希望長拍長有，但因投入的時間和心機也需要很多，所以需要慢工出細貨，雖然她未有透露自己在劇中角色的結局，但表示若有第三季的話，「劉艷」應該幾辛苦，因為有一個頗大的轉變。

網上有人想打「唐子瑤」

陳曉華演的「唐芷瑤」將在下星期叫「Man姐」下跪，她笑言網上已經有人表示想打巴唐子瑤，自己也想有人可以打醒她，問到王敏奕是否很討厭陳曉華？她指劇中自己不知道為什麼對方會一直針對Man姐，所以是不理解多於討厭。

「唐子瑤」一角值得反思

陳曉華早前在台慶騷擔任主持，她指開心有這經歷，自己從來也沒想過可以做台慶司儀，也估不到有這個機會，又指第一日綵排的時候，什麼都講不到，直至去到第三日正式的時候終於講到台詞，而且頗順利，故也給自己合格的分數。提到有網民讚她好戲，陳曉華多謝大家有看劇集，希望大家好憎唐芷瑤的同時，也可以理解在一個人軟弱或迷失的時候可能會做很多錯事：「大家可以攞出同理心，睇吓身邊嘅人，如果有人對你唔好，可能佢都有苦衷，呢個角色都令我有好大反思。」


 

