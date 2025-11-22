Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

熊黛林直播無預警宣布重大決定 親回屢被追問生二胎 三字回覆背後原因竟與女兒有關

影視圈
更新時間：23:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：23:00 2025-11-22 HKT

名模熊黛林（Lynn）於2016年與百億富二代郭可頌（郭可盈胞弟）結婚，2018年誕下一對雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，不經不覺女兒今年都7歲了，兩個小朋友越大越似爸爸，一家四口相當幸福。熊黛林雖然已是兩女之母，但卻經常被問到會否再追多個小朋友，而近日她在開直播期間，有網民問她會否生再生第二胎時，她突然宣布停「產」：「不生了」。

熊黛林建立穩固親子關係

上個月剛與家人度過45歲生日的熊黛林，一邊吃着東西、一邊開直播中跟網民聊天，期間有網民問她會否生二胎時，她隨即回應：「不生了，這個年紀再生的話有點累啊！」並向網民表示：「如果找到一個好的人，就名以早一點生寶寶。」因為要跟小朋友建立穩固的親子關係，她表示盡量親自照顧：「因為我就覺得跟小孩子頭那幾年，你要把關係搞好頭那三年，然後過了這三年我就跑出工作去了。」

栴關閱讀：熊黛林慶祝結婚9年展現平淡溫馨一面 老公郭可頌公開示愛曝光夫妻相處之道

 熊黛林怕體型走樣

熊黛林繼續邊吃邊說：「如果現在再生的話，那就46歲再生，46歲生很難再減肥減回來了。那時候胖了50斤呢！」模特兒出身的熊黛林，原來自己體型管理都很嚴謹，難怪她多年來都擁有Fit爆Body啦！

相關閱讀：熊黛林認曾覺得人靠衣裝要奢侈品裝身「用貴的身價就高」：不能被人看扁，覺得我買不起


 

