高海寧有望拍「許詩晴番外篇」 談台慶現魔音：當日大家都無耳機 不清楚麥美恩缺席司儀陣容原因

高海寧、王敏奕、何廣沛及陳曉華等今日（22日）到中環出席《新聞女王2》宣傳活動，總監製鍾澍佳在活動中表示未知是否開拍《新聞女王3》，但透露希望將高海寧飾演的許詩晴抽出來獨立拍攝。

高海寧難掩興奮

對於佳導表示有意開拍「許詩晴番外篇」，高海寧受訪時難掩興奮，表示自己也是剛剛才知道，覺得好有驚喜，笑言今早六點在澳門拍劇，回來做活動後整個人暈陀陀，但聽到這個好消息後馬上醒晒，問到想先開《新聞女王3》還是番外篇？高海寧希望先開番外篇，這樣可以讓佳導（鍾澍佳）有更加多時間去籌備《新聞3》的劇情：「《新聞女王2》故仔好豐富，好好睇，口碑係非常好，有啲人甚至覺得《新聞2》好睇過《新聞1》，我相信佳導如果開《新聞3》嘅話，一定要故仔夠吸引先至會開，相信都要啲時間度一度。」她指網上有人認為新聞官這條線的戲份比較少，而大家對新聞處這方面也會覺得好奇：「我嘅職位真係需要學問先至可以適應到喺體制內生存，我覺得好吸引，而且大家都好有共鳴，我哋嚟緊有駐政總傳媒條線，就係想將政府嘅嘢更加公正公平公開畀大家睇，用另外一種方式畀大家去了解點運作。」

現正為《璀璨之城》開工

高海寧又謂大家在網上討論得最多的是覺得許詩晴夠清醒夠努力也能屈能伸，就算有人俾意見也懂得分辨，以及懂得收起自己的光芒，在適當時候才發放，這就是她叻的地方，覺得人物性格本身夠立體和吸引，所以值得放大來寫，不過她指因為現正為《璀璨之城》開工，所以若拍也要等到下年，又笑言網上其實已經有很多人在寫關於許詩晴的故事，自己也曾在社交網中提過唔知會唔會有「許詩晴外傳」，所以今次可說是夢想成真。

台慶司儀組合好新鮮

此外，高海寧在台慶騷中與陳豪、譚俊彥及張振朗一起率領後輩演出，但不少人出現「魔音」，她指因自己不是專業歌手，唱現場比較有挑戰，就算是譚俊彥和張振朗有舞台經驗也會緊張，又解釋當日大家並沒有耳機，故聽音樂時會延誤，不過她指這個演出是想讓人知道作為演員要面對的事情，雖然大家會見到演員風光的一面，同時間演員們亦要面對許多外來質疑，甚至有時候會否定自己。高海寧指也經歷過他們正在經歷的階段，現在用自己的經驗告訴他們，以及鼓勵他們繼續堅持夢想：「我覺得好有意義，唱得好唔好係咪真係重點？還是中間的感情同埋正面能量先係重點？好值得大家去諗一諗。」她又指唱到眼濕濕是因《我們都是這樣長大的》這首歌的歌詞寫得很好，令她明白煩惱需要放低，生病的時候才知道人有多渺小，會學懂珍惜，唱的時候自己也很感觸。至於是否很好奇麥美恩為何這一次沒有參加台慶？高海寧即反問說：「佢唔係飛咗去其他地方做嘢咩？我見佢貼咗相，我唔知呀，我以為佢去咗做嘢或者放假，（冇佢係咪都失色咗？）佢喺度一定氣氛好好，都知每次佢一定好努力去做好個騷，但今次組合好新鮮，好多新人嘗試做MC，我覺得啲新人做得好好！」