吳若希新歌《超前告別》唔再唱到喊 聽MV導演親身經歷一秒入戲

吳若希（Jinny）推出全新單曲《超前告別》，表示想將這段時間的感悟記低，特別是面對悲歡離合的時候，希望新歌能帶給大家力量去坦然面對變化，Jinny說：「雖然我也只是33歲，但經歷了不同的人生階段，有些重要的人也離開了，傷心是一定有的，但生活還是要過，與其傷心地懷念一個人，倒不如正面地去過生活，這樣才對得起愛護過自己的人。」

Supper Moment編曲很有力量

上一首歌《感激跟你能夠遇見》同樣以「告別」作主題，在之前的演唱會中Jinny每次唱都會感觸落淚，今次錄新歌會否同樣喊到唔錄到？Jinny卻說：「沒有啊，今次錄音很順利，一個session就完成了。因為Supper Moment的編曲很有力量，順住個勢唱一眨眼就錄好。」

Jinny因導演親身經歷而瞬間入戲

至於今次MV拍攝同錄音一樣順利，Jinny一聽完導演的親身經歷就瞬間入戲，「今次MV的故事扣緊歌曲主題，圍繞無常的變化或者失去。導演跟我說他有一次跟朋友出國旅遊，一同游水時對方突然遇溺，上一秒好地地，下一秒即刻出事，原來真的會徬徨到不懂反應。」她續說：「雖然那個驚慌的表情由男主角去演，但為了做到那種強烈的對比，我在演繹甜蜜溫馨畫面時特別投入，讓對方在演繹驚慌失措的鏡頭時有切膚之痛，最後導演都好收貨。」

