Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳若希新歌《超前告別》唔再唱到喊 聽MV導演親身經歷一秒入戲

影視圈
更新時間：18:15 2025-11-22 HKT
發佈時間：18:15 2025-11-22 HKT

吳若希（Jinny）推出全新單曲《超前告別》，表示想將這段時間的感悟記低，特別是面對悲歡離合的時候，希望新歌能帶給大家力量去坦然面對變化，Jinny說：「雖然我也只是33歲，但經歷了不同的人生階段，有些重要的人也離開了，傷心是一定有的，但生活還是要過，與其傷心地懷念一個人，倒不如正面地去過生活，這樣才對得起愛護過自己的人。」

Supper Moment編曲很有力量

上一首歌《感激跟你能夠遇見》同樣以「告別」作主題，在之前的演唱會中Jinny每次唱都會感觸落淚，今次錄新歌會否同樣喊到唔錄到？Jinny卻說：「沒有啊，今次錄音很順利，一個session就完成了。因為Supper Moment的編曲很有力量，順住個勢唱一眨眼就錄好。」

Jinny因導演親身經歷而瞬間入戲

至於今次MV拍攝同錄音一樣順利，Jinny一聽完導演的親身經歷就瞬間入戲，「今次MV的故事扣緊歌曲主題，圍繞無常的變化或者失去。導演跟我說他有一次跟朋友出國旅遊，一同游水時對方突然遇溺，上一秒好地地，下一秒即刻出事，原來真的會徬徨到不懂反應。」她續說：「雖然那個驚慌的表情由男主角去演，但為了做到那種強烈的對比，我在演繹甜蜜溫馨畫面時特別投入，讓對方在演繹驚慌失措的鏡頭時有切膚之痛，最後導演都好收貨。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前