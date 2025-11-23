Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

44歲火辣女星梅毒纏身？疑染性病突然宣布停工暫別幕前 自爆檢測結果令人擔憂

影視圈
更新時間：11:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：11:00 2025-11-23 HKT

日本知名熟女系AV女優武藤彩香（武藤あやか）突然投下震撼彈，近日無預警宣布將暫時告別AV界，消息一出，令大批粉絲震驚不捨。有指武藤彩香由於梅毒檢測結果持續出現「陽性」，不得不停工尋找病因。

武藤彩香計畫休息

44歲的武藤彩香以凍齡美貌和火辣身材，在AV界擁有極高人氣，早前更到海外參加活動。但武藤彩香最近在個人X帳號上發布聲明，表示將暫停所有AV相關工作，預計明年1月完成既定拍攝後，便會進入休息期。

相關閱讀：高橋藍驚爆劈腿AV女優河北彩伽  日本排球王子被拍得背網紅正印  跟三上悠亞接班人酒店過夜

武藤彩香在聲明中詳細解釋停工原因，原來是其梅毒檢測結果反覆出現「偽陽性」，但到婦科進行深入檢查後，結果卻是陰性。對於報告持相反結果，武藤彩香感到困惑，更因此導致其身心感到疲憊，因此決定暫時放下工作，好好調養身體，並徹底查明「性病」真相。

武藤彩香轉戰線上平台

武藤彩香暫別AV界，卻同時宣布將在12月開設個人的MyFans（付費粉絲俱樂部），並與親友合作，在新平台上陸續公開已拍攝完成的影片，估計有意轉往線上平台發展。而AV達人「一劍浣春秋」分析，武藤彩香此舉可能意味著會暫別幕前一段時間。同時他亦認為如只是短暫休息，相信不需大費周章開設付費粉絲團。

相關閱讀：孫慧雪陀B五個月影大肚寫真上圍升Cup 地獄黑仔王請外傭湊B驗身驚見梅毒

孫慧雪請外傭驗身報告驚見梅毒：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前