44歲火辣女星梅毒纏身？疑染性病突然宣布停工暫別幕前 自爆檢測結果令人擔憂

日本知名熟女系AV女優武藤彩香（武藤あやか）突然投下震撼彈，近日無預警宣布將暫時告別AV界，消息一出，令大批粉絲震驚不捨。有指武藤彩香由於梅毒檢測結果持續出現「陽性」，不得不停工尋找病因。

武藤彩香計畫休息

44歲的武藤彩香以凍齡美貌和火辣身材，在AV界擁有極高人氣，早前更到海外參加活動。但武藤彩香最近在個人X帳號上發布聲明，表示將暫停所有AV相關工作，預計明年1月完成既定拍攝後，便會進入休息期。

武藤彩香在聲明中詳細解釋停工原因，原來是其梅毒檢測結果反覆出現「偽陽性」，但到婦科進行深入檢查後，結果卻是陰性。對於報告持相反結果，武藤彩香感到困惑，更因此導致其身心感到疲憊，因此決定暫時放下工作，好好調養身體，並徹底查明「性病」真相。

武藤彩香轉戰線上平台

武藤彩香暫別AV界，卻同時宣布將在12月開設個人的MyFans（付費粉絲俱樂部），並與親友合作，在新平台上陸續公開已拍攝完成的影片，估計有意轉往線上平台發展。而AV達人「一劍浣春秋」分析，武藤彩香此舉可能意味著會暫別幕前一段時間。同時他亦認為如只是短暫休息，相信不需大費周章開設付費粉絲團。

