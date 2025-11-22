蔡卓妍緋聞健身教練男友被肯定？C君貼生日大合照洩蜜 人生經歷變化決將重要組合再排列

蔡卓妍（阿Sa）昨日（22日）迎來她的43歲生日，向來人緣極佳的她，獲得眾多好友的祝福。今年，她特別與同月同日生日的C君（鄭詩君）合辦了一場盛大的生日派對，逾40位圈中好友齊聚一堂，星光熠熠。然而，全場焦點莫過於在合照中，蔡卓妍的健身教練緋聞男友Elvis的「驚喜」現身。

蔡卓妍生日玩足14小時

派對過後，蔡卓妍留言表示玩足14小時：「同C君終於夾到時間一齊搞生日！由晏晝一點玩到凌晨三點，體能無返咁上下都搞唔掂呀真係，我要多謝我所有嘅朋友陪我食、陪我飲、陪我玩、陪我癲！Love you guys so much！大家又有十二個月可以養精蓄銳喇！下年再玩過。」

蔡卓妍經歷人生巨變更珍惜當下

蔡卓妍當生日踏正（22日）零時零分，就在其社交平台上載一輯個人的生日靚相，並有感而發了一篇長文：「又到一年一度嘅生日啦，對於我呢個鍾意搞活動又有啲啲儀式感嘅人嚟講

每年生日要點樣過都係一個值得思考嘅題目，形式可以有好多種，但其實都不外乎同自己愛又愛自己嘅人一齊，食好多好多餐好味生日飯，吹好多蠟燭食好多個生日蛋糕，被滿滿嘅愛意包圍。今年嘅生日係我歷年體重最高峰，但係！又如何呢？每次別人談論年紀嘅時候，我都會唔小心講錯自己嘅年齡（唔係特登㗎）好似人到咗某一個階段開始，有一啲嘢會變得更加冇所謂。比喻年齡、比喻體重，你嘅內心會話畀自己聽，你想要乜嘢？乜嘢先至係人生裡面重要嘅組成部分，然後將佢哋重新排列組合，尤其係今年經歷咗一啲至親朋友嘅疾病或者告別，我變得更珍惜當下、珍惜身邊人、珍惜健康。」

蔡卓妍續說：「可能有啲粉絲朋友會覺得我今年冇以往咁『努力』，但其實我只係將一部分努力放咗喺其他部分，或許人喺唔同階段，需要努力嘅部分真係唔一樣。今次係我主動提出想要影一組生日相，因為我想記錄吓今年嘅我係點樣，或許下年我會再多一條皺紋；又或許我下年嘅體重會再創高峰，但係都唔重要lu，我知道我走嘅每一步都係我努力經營同選擇嘅

。我知道我係開心嘅，我知道我身邊一直有愛我嘅人，而我愛嘅人亦都從未離開，生日快樂唔止今日，希望你哋都係！」一眾好友在社交平台為壽星女送上祝福，而阿Sa的好友容祖兒、關智斌（Kenny）等，亦提早跟她慶祝了，至於另一未有現身的好姊妹鍾欣潼（阿嬌），就視像阿Sa送上祝福。

