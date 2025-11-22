日本組合柚子取消亞洲巡唱：不可避免原因 古川雄輝下月上海見面會亦中止

近日中日關係惡化，日本政壇因高市早苗發言引來北京強烈反彈後，近期日本藝人在內地的相關娛樂活動，出現大規模取消的情況。日本民謠二人組柚子今日宣布12月舉行的亞洲巡唱《YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK》全部取消，他們表示：「由於不可避免的各種原因，決定取消所有演出。」亞洲巡唱原定在香港、上海、台北三地舉行，香港站原於下月3日在AXA Dreamland進行。

本田珠也原定北京公演中止

女偶像組合「iLiFE！」前日亦在官方社交網公布取消在內地的演出，她們原定於28、29日演出上海的偶像節「NSE2025 元星舞台」，現已中止。另外，爵士樂演奏家本田珠也原定在北京的公演中止了。本田於本月20、22日與低音結他手鈴木良雄在北京藝術中心的公演，他在網上透露：「排練都做完，聲音狀態也達到最好，但公安突然來訪，活動就此取消。」他無奈表示：「不只是我們，連工作人員、主辦方現場所有人都非常難過，市民真的毫無力量。」

日本諧星事務所吉本興業於本月18日已宣布取消預定在上海舉行的「第11屆上海喜劇節」的《吉本喜劇特別節目》4場演出，該節目由間寬平、陣內智則等人氣藝人參與，吉本興業從2019年開始參加。本月17日，11人男子組合「JO1」都公布取消原定於本月28日在內地舉辦的粉絲活動。憑演出日劇《惡作劇之吻～Love in TOKYO》走紅的古川雄輝，下月6日在上海的演出都已取消。