Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜大衛晒「400歲重量級合照」惹爭議 暴瘦李家鼎成焦點 曾因胃炎及血氣不足需入院輸血

影視圈
更新時間：17:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：17:00 2025-11-22 HKT

資深藝人姜大衛前日（20日）於其社交平台分享一張星光熠熠的合照，並寫道「這五位後生仔女加埋啱啱400歲」，引起網民熱議。照片中，除姜大衛外，更有胡楓（修哥）、羅樂林、肥媽（Maria Cordero）及早前健康狀況備受關注的李家鼎（鼎爺），五位演藝界重量級前輩難得同框，場面珍貴。

李家鼎身形清減

79歲的李家鼎於9月時出席活動，被發現身形暴瘦，他當時透露因過度操勞而瘦逾20磅，其後更因胃炎及血氣不足，而需要入院輸血，健康狀況一度令外界十分擔憂。從姜大衛的最新合照中，見到李家鼎頭戴灰色冷帽，身穿啡色羊羔毛外套，內搭格子襯衫，身形依然清減。

相關閱讀：78歲李家鼎慘受病痛折磨大叫頂唔順 一部位「大量流失」痛到企唔到 近期暴瘦廿磅須輸血

不過李家鼎臉色紅潤，面帶微笑，顯得精神飽滿，雖然比以往外表老了不少，但狀態相當不錯。李家鼎與眾好友相聚，看起來心情甚佳，而羅樂林坐在李家鼎旁邊，搭住對方膊頭，露出招牌笑容，看起來關係友好。

姜大衛合照受質疑

姜大衛分享的「世紀合照」中，五位藝人年齡加起來接近400歲，有網民質疑眾人年紀：「400歲，點止呀」，卻被另一網民將五人年齡以出生年份計算逐個數：「剛剛399（根據資料：胡楓93、李家鼎80、姜大衛78、羅樂林77、肥媽 71）」，非常認真。

相關閱讀：78歲李家鼎罕現身暴瘦XX磅  不幸患一病需接受輸血每日食藥  腳部疼痛苦不堪言

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前