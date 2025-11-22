姜大衛晒「400歲重量級合照」惹爭議 暴瘦李家鼎成焦點 曾因胃炎及血氣不足需入院輸血

資深藝人姜大衛前日（20日）於其社交平台分享一張星光熠熠的合照，並寫道「這五位後生仔女加埋啱啱400歲」，引起網民熱議。照片中，除姜大衛外，更有胡楓（修哥）、羅樂林、肥媽（Maria Cordero）及早前健康狀況備受關注的李家鼎（鼎爺），五位演藝界重量級前輩難得同框，場面珍貴。

李家鼎身形清減

79歲的李家鼎於9月時出席活動，被發現身形暴瘦，他當時透露因過度操勞而瘦逾20磅，其後更因胃炎及血氣不足，而需要入院輸血，健康狀況一度令外界十分擔憂。從姜大衛的最新合照中，見到李家鼎頭戴灰色冷帽，身穿啡色羊羔毛外套，內搭格子襯衫，身形依然清減。

不過李家鼎臉色紅潤，面帶微笑，顯得精神飽滿，雖然比以往外表老了不少，但狀態相當不錯。李家鼎與眾好友相聚，看起來心情甚佳，而羅樂林坐在李家鼎旁邊，搭住對方膊頭，露出招牌笑容，看起來關係友好。

姜大衛合照受質疑

姜大衛分享的「世紀合照」中，五位藝人年齡加起來接近400歲，有網民質疑眾人年紀：「400歲，點止呀」，卻被另一網民將五人年齡以出生年份計算逐個數：「剛剛399（根據資料：胡楓93、李家鼎80、姜大衛78、羅樂林77、肥媽 71）」，非常認真。

