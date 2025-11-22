李明慧揭22年豪門婚姻瘡疤 為患自閉症龍鳳胎兒子啞忍精神虐待

前香港小姐亞軍李明慧今年初驚傳婚變，與結婚22年的商人老公陳燿陽對簿公堂。李明慧結束22年的婚姻，近日接受傳媒專訪時，首度公開當年離開五光十色娛樂圈的真正原因，並罕有地憶述參選港姐時的辛酸，更曝光一對龍鳳胎的兒子，在18個月大時揭發有自閉症，為李明慧帶來沉重打擊。

李明慧為居美要不斷進修

李明慧近日接受傳媒專訪時，提起22年的豪門婚姻，指自己在姐夫介紹下認識陳耀陽，因被愛沖昏頭腦，毅然答應對方一同赴美的要求。李明慧指對方婚婚後性情大變，佔有慾極強，提出各種無理要求。即使在李明慧懷孕期間，只要稍有不滿，便會對她破口大罵。而李明慧為維持在美國的居留身份，要不斷進修，完成碩士和博士課程，導致身心承受巨大壓力。

相關閱讀：前港姐李明慧自認「做錯咗好多嘢」決不再沉默公開豪門家事 女兒曾被警告不可做一件事：毁滅你一生

李明慧於2007年誕下一對龍鳳胎，沒想兒子在18個月大時確診患上自閉症，在兒子成長的過程中，李明慧獨力承擔起照顧的責任，老公卻似局外人，對兒子的病情不聞不問，甚至拒絕承認兒子有發展問題。李明慧每次要獨自帶著兒子覆診、接受治療，直言心力交瘁：「好似單親媽媽」。

李明慧稱為仔女啞忍家暴

多年來，李明慧在婚姻中承受著巨大的精神虐待和言語暴力，她表示為給予一對仔女完整的家，一直啞忍，從未想過離婚。李明慧坦言因兒子患有嚴重的自閉症，需要大量的時間、心機和資源去照顧，不希望因為婚姻破裂，而影響到兒子的成長。

港姐亞軍光環下的辛酸

當時年僅21歲的李明慧於加拿大畢業返港，曾投身稅務會計師行業。1997年在家人的鼓勵下，替她報名參加香港小姐競選。李明慧憑藉出眾的外貌和優雅的氣質，一舉奪得亞軍及國際親善小姐殊榮，更獲TVB創辦人邵逸夫爵士大讚前途無限。

李明慧透露在港姐訓練期間，曾發生過鞋、內衣不翼而飛的事件，更在一次排舞時，被刻意安排在身材高䠷的歐陽妙芝身旁，形成強烈對比，讓李明慧一度懷疑自己是否被針對。 李明慧在一次到珠海宣傳的活動上，與眾佳麗被要求穿上泳衣，在眾多男性面前擺姿勢拍照，令她深感不適，一度萌生退選的念頭。

李明慧三角關係選擇沉默

除參選期間的明爭暗鬥，李明慧的感情生活亦備受傳媒關注。當年，李明慧捲入與七海化工主席鄔友正及同屆港姐冠軍翁嘉穗的三角戀，成為城中熱話。面對排山倒海的輿論壓力，不善言辭的李明慧選擇沉默，並毅然決定放棄如日中天的演藝事業，遠走英國展開新生活。

李明慧錯過《楊貴妃》不後悔

李明慧憶述，1998年與TVB約滿後，便飛往英國進修，並在當地找到一份市場推廣的工作。李明慧透露TVB高層曾勵珍（珍姐）曾力邀回港拍重頭劇《楊貴妃》，但當時的李明慧認為自己未能適應娛樂圈的複雜人際關係，最終婉拒。最終《楊貴妃》的女主角由1998年港姐冠軍向海嵐演出，並成為其代表作之一。而李明慧坦言並不後悔當年的決定。

相關閱讀：李明慧疑公開勸前夫勿再「耍橫手」 直言：你係咪想逼死我？