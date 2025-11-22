TVB忠臣罕談曾戀80年代上位花旦 公開分手原因 老來得女悉心栽培送英留學成就非凡

TVB「最強綠葉」、67歲李成昌自1979年TVB藝訓班後加入TVB，至今效力接近半個世紀，多年來李成昌憑出神入化的演技獲而被封為「教科書級」示範。早已屆退休之齡的李成昌，對演藝事業敬業樂業，永不言休，在感情世界中，他同樣專一長情。李成昌罕有地剖白了與80年代花旦黃造時的一段舊情，憶述了兩人從相識到分手的點滴。

藝訓班萌芽的戀情

李成昌黃造時同為第八期無綫電視藝員訓練班的同學。日前李成昌接受商台節目憶述當時的訓練班生活，直言「好多人都拍拖」。李成昌形容黃造時「好靚女」、「好得意好可愛」，更笑言當時對方「成日望住我」，兩人情投意合，很自然地走在一起。這段戀情維持了三年，李成昌坦言，當時的黃造時正值事業搏殺期，而自己則仍在摸索階段，兩人聚少離多，加上性格不合，最終和平分手。

李成昌心目中最美是藍潔瑛及周海媚

李成昌入行46年來見盡不少美女花旦，他指自己心目中最美是藍潔瑛及周海媚，「無諗過接近佢哋，佢哋咁靚，一定好多人追，我後生廿年就話啫。」不過鮮有緋聞的李成昌亦坦承曾與一位80年代被力捧的花旦交往三年，她就是第八屆藝訓班同學黃造時，「嗰陣訓練班就嚟完，大家相處多咗，佢好靚女架！嗰時八點返學，五點放工，大家都好Close，好多人都拍拖，阿湯（湯鎮業）同呢個，嗰個又同嗰個，當時又見到佢（黃造時）幾得意好可愛，佢又成日望住我，啱Feel就一齊。」至於出道後為何分手，李成昌說：「其實唔係工作，真係唔夾。」其後李成昌在86年認識任職銀行的圈外太太，二人於93年結婚，直到2001年才育有一女，李成昌說：「因為我經歷一次大病，驚走先過太太，希望有下一代陪老婆，好彩畀我哋生女，因為阿女好嗲好黐我。」為了囡囡有更好的讀書環境，夫妻二人自女兒14歲起便送她到英國升學，至今十年每年需付數十萬學費，但李成昌從不覺肉赤，「有積蓄、計到數就畀佢過去讀，佢仲有一年就碩士畢業。總之，開心！兩公婆都覺得，如果有能力畀到佢而唔畀，將來就會有遺憾，錢係帶唔走。」

李成昌演藝生涯充滿傳奇色彩

除了這段鮮為人知的戀情，李成昌的演藝生涯同樣充滿傳奇色彩。李成昌加入TVB後，在1981年因劇集《烽火飛花》演抗日學生獲曾勵珍青睞招入處境劇《香港81》，一演正直新移民任柏康（康仔）便是五年：「嗰時好開心，出街有人叫你康仔，爆騷最高一年有24個月糧，我嘅第一層樓，買第一架車，都係康仔。」惟處境劇五年後收檔，令李成昌曾陷入超過一年低潮，「係好多擔心，先係收入無咁穩定；另外，假假地都做開主角，我又唔識其他監製，出到去有無監製用你？」幸好監製潘嘉德在1988年起用他於《旭日背後》夥拍鄧萃雯首演奸角殺出血路，「嗰陣有年幾係有啲驚畀人淘汰，德哥問我介唔介意做重嘅奸角，有人搵我已經開心，仲介意？」李成昌坦言演奸角沒難度，反而最怕演接吻戲：「強姦同接吻戲都好麻煩，咁耐都係拍過兩、三次錫戲，真係好怕！怕女士話你抽水，真係唔知點演，做乜要錫呢？要有感情先錫嘛，又唔知對手開唔開心，靚仔kiss就好啫，同李成昌喎，唉！」李成昌年入行至今一直留守TVB，他坦承先後有麗的、亞視及王維基的HKTV三次找他跳槽：「麗的亞視兩次都係人工低，我一返去同公司講返，公司都畀夠我，早知我講多啲啦。到第三次王維基，我係有啲嬲，佢搵人同我傾，應該搵齊我啲資料，佢竟然唔信我喺TVB嘅騷錢有咁多，咁我就唔再傾！」

