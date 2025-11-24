Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金童｜張繼聰新作險爛尾 曾夢想40歲前做影帝 嚴選劇本做兒子榜樣

影視圈
更新時間：21:45 2025-11-24 HKT
發佈時間：21:45 2025-11-24 HKT

上映中的拳擊電影《金童》中，主角張繼聰與曾志偉屬師徒關係，他形容其中一幕要用力推曾志偉落地，深感壓力，對方反指自己武師出身，著他不要錫力才有真實感，「這叫有借有還，我之後拍打拳場面，叫對手不要留手，打完牙骹都痛幾日！」而劉皓嵐演其兒子，張繼聰寄語不輕言放棄的精神，戲內戲外成為兒子榜樣。

撰文：黃佩麗、攝影：譚志光、髮型：Matt Chau、化妝：Levina Bo MakeUp、場地：FWD House 1881

張繼聰畀6位數埋單

張繼聰為了《金童》付出甚多，明言︰「這齣電影在6年前拍攝，我就提早兩年去操身形，過程十分辛苦，現在叫我再做一次？無可能！」當時他期望甚高，期望角逐金像獎「最佳男主角」，在40歲前一嚐影帝滋味，怎料過程一波三折，先有主力的電影公司結業，失去最大資金來源，後又找不到新投資者，無錢做後期致令上映無期，「我是演員，只管拍戲，對幕後運作了解不多。後來要處理無數製作上、後期的問題，面對一萬樣未接觸過的挑戰，我最後拿出六位數字，為套戲埋尾，叫做對得住《金童》，對自己交代。」

張繼聰形容拍攝《金童》一波三折。
張繼聰為此拳手身形操練了兩年。
張繼聰形容專注做戲的曾志偉非常吸引人。
張繼聰無期望就沒有失望

《金童》經歷重重難關，終能放映。至於衝擊影帝寶座之宏願，張繼聰笑稱該片能夠上映「已經當贏」，「最重要還是正向心態，有沒有獎也不會影響我對演戲的熱誠。」補充︰「人生中有許多事意想不到的事情，電影有它的路，沒有期望反而帶來驚喜。」並以《窄路微塵》和《飯戲攻心》系列為例，上畫後迴響不斷。張繼聰與曾志偉、劉皓嵐有不少對手戲，前者演他的拳擊師傅，後者演其兒子。張繼聰透露其中一場戲與對方拉扯，要用力把曾志偉推落地，為了真實感而出盡全力，「認真做戲、專注的志偉哥非常吸引人，令我獲益良多。他叫我不用留力，我就不留力，推他落地的確有點害怕。我之後拍打拳場面，有借有還，對手打我是拳拳到肉，打完牙骹都痛幾日！」

張繼聰笑稱時光飛逝，《金童》中的「兒子」劉皓嵐長大成人。
張繼聰拍《金童》第一日操練，全身贅肉。
張繼聰聰跟「神奇小子」曹星如（黑衫）上堂打Shadow。
張繼聰憑《窄路微塵》在2023年成香港電影評論學會大獎「最佳男演員」。
劉皓嵐多元發展

至於劉皓嵐在拍攝時才11歲，這天訪問，張繼聽再遇已17歲的劉皓嵐，笑指「兒子」長大成人。電影中兩人關係疏離，充滿矛盾。他們異口同聲表示現實中與家人相處融洽。劉皓嵐稱父親對他影響深遠，與父母的關係就像朋友。劉皓嵐的父母是行內人，故他從小就參與各類演出，近年涉獵音樂範疇，他說︰「我不想局限自己在某一方面，現在覺得最難是突破自己，希望做到令自豪的作品。」他笑言不像張繼聰的角色，人生遇上大風浪。張繼聽則大讚對方好戲，前途無限，同時寄語《金童》不輕言放棄的精神，戲內戲外成為兒子的榜樣。

張繼聰與劉皓嵐提到家人，同稱相處融洽，關係緊密。
劉皓嵐在娛樂圈作多元發展。
拍攝《金童》時，劉皓嵐得11歲。
張繼聰拍《金童》，當中訊息望成兒子張瞻座右銘。
