曾志偉卸任TVB總經理丨兩年前做切除動脈瘤裝支架手術 23年傳離任高層職務隔空澄清

影視圈
更新時間：08:00 2026-01-05 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-05 HKT

曾志偉離職丨曾志偉在昨晚（4日）於澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》宣布卸任TVB總經理一職。年屆72歲的曾志偉為TVB盡心盡力，不少網民都曾憂心他的身體能否負荷。而於2023年8月，曾志偉就曾因身體狀況，到台灣進行動脈瘤手術，當時一度傳出他將辭去TVB總經理一職，引起外界關注，最終曾志偉要透過視像方式隔空澄清謠言。而昨晚曾志偉在後台自爆曾5度申請離職，公司亦多次挽留他，他否認離職是因為健康問題，而是表示因為自己是電影人，生活上比較自由

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉曾留台灣休養

現年72歲的曾志偉於2023年8月曾赴台灣進行動脈瘤微創手術。 據了解，曾志偉在體內裝設支架，手術過程順利。曾志偉的女兒曾寶儀當時向外界證實此消息，並表示父親手術順利，請大家放心。而曾志偉在台灣休養約兩星期，康復進度理想，手術後的精神狀態亦相當不錯。

相關閱讀：一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》精彩時刻 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后

TVB頒獎典禮2025丨23年已傳曾志偉離任

曾志偉在台灣休養期間，有傳聞指他將會辭去TVB總經理（節目內容營運）一職，更有指TVB將有「人事大變動」。不過，TVB當日在深夜發表聲明，澄清有關「人事變動」、「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據，聲明中又強調，曾志偉將繼續帶領集團營運前進。

相關閱讀：萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡

TVB頒獎典禮2025丨TVB主席許濤曾開記者會澄清

而TVB主席許濤隨後亦召開記者會，直斥有關「人事變動」及「廠房調配」的報道純屬虛構，完全沒有根據，澄清不實傳聞。許濤表示TVB作為一家上市公司，必須嚴肅對待可能對公眾產生影響的不實報道，並會將事件提交相關執法機構調查。 

 TVB主席許濤又引述公司主要股東，對現有管理團隊非常支持，並認為自己與曾志偉是最適合帶領TVB繼續改革的團隊。而當時仍在台灣休養的曾志偉，亦有透過視像形式參與記者會。 

相關閱讀：曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉：辭職信被打回頭

當時手術後首度公開露面的曾志偉，返港時精神奕奕，並回應離職傳聞。曾志偉笑稱自己曾遞過幾封辭職信，但都被「打回頭」。曾志偉亦表示對於網上的假新聞，本來不在意，但由於身為TVB總經理，有必要作出澄清。

相關閱讀：曾志偉曝光黃金地段「豪宅」睡房望海景 公開生活習慣床頭擺有一儀器助眠

