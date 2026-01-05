曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇

曾志偉離職／萬千星輝賀台慶2025／TVB頒獎典禮2025丨TVB總經理（節目內容營運）總經理曾志偉宣布離職，在昨晚（4日）於在澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》上，曾志偉宣布將離任總經理一職，TVB亦發聲明宣佈委任曾志偉出任新成立諮詢委員會召集人。曾志偉在2017年與TVB結束25年的合作關係後，在2021年1月21日回歸TVB，先後擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，與及升任為總經理（節目內容營運），全面負責TVB的主要內容營運，包括綜藝、合拍劇、音樂的製作，以及節目採購及策劃。

TVB頒獎典禮2025丨曾志偉為TVB帶來新氣象

曾志偉在回歸初期，動用個人在娛樂圈的地位和影響力，加上一系列「破冰」和革新措施，確實為TVB帶來了一股新的氣象。許多觀眾和媒體對TVB的未來抱持樂觀態度，TVB的品牌形象得到了一定程度的提升，在社會上引起了更多正面的討論和關注。

曾志偉積極斡旋與四大唱片「破冰」

在過去超過十年的時間裡，TVB與環球、華納、Sony Music、EMI（後併入華納）因版權問題陷入僵局，導致這些唱片公司的歌手無法在TVB的節目中露面，歌曲也無法在TVB播放。曾志偉上任後憑藉其在娛樂圈深厚的人脈和溝通能力，積極斡旋，最終促成了雙方「破冰」。2021年4月15日，TVB舉行了「音樂永續樂壇共享」記者會，四大唱片公司的高層和旗下歌手悉數出席，標誌著長達十年的隔閡正式劃上句號，此舉不僅為TVB帶來了更豐富的音樂資源和歌手陣容，同時為香港樂壇的整體發展注入了新的活力，被業界視為一大突破，這更被視為曾志偉上任後最為關鍵且具影響力的成就之一，為TVB的音樂節目帶來更多可能性 。

曾志偉帶領綜藝娛樂節目進行革新

曾志偉帶領綜藝娛樂節目進行革新，推出了多個受好評的節目，包括以配音為主題的節目《好聲好戲》邀請藝人挑戰配音技巧，展現他們聲音的魅力和演技的另一面。大型歌唱選秀節目《聲夢傳奇》成功吸引了大量年輕觀眾，並培養出炎明熹、姚焯菲等備受矚目的新一代歌手，為TVB注入了年輕的活力。同時為媽媽們打造的清談節目《日日媽媽聲》一，當然還有重啟《獎門人》系列，雖然有聲音認為這是「炒冷飯」，但《獎門人》作為TVB的標誌性綜藝，其回歸確實喚起了許多香港觀眾的集體回憶，帶來了歡樂和話題性，初期收視表現亦不俗。曾志偉亦有為中年人製作《中年好聲音》，為許多曾經有音樂夢想但因生活所迫而放棄的中年人提供了一個圓夢的平台，節目展現了不同年齡層的魅力，也獲得了廣泛的好評和高收視，成功地讓多位參賽者翻紅或開啟新的演藝生涯。曾志偉在大型節目都邀得巨星出席，就連已多年沒有現身TVB的四大天王先後於各個大騷擔任表演嘉賓，打頭陣的是張學友於2021年9月為《香港小姐競選2021》獻唱了新歌加經典金曲合共4首歌。接着到劉德華於2022年7月為TVB與香港電台首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》主持揭幕儀式，除了唱自己的經典金曲，還與一眾新生歌手炎明熹、姚焯菲同台演出，再來就是黎明在9月為《2022年香港小姐競選》的紅館騷上獻唱新歌《一生幸福》，壓軸就是郭富城在為TVB的55周年萬千星輝賀台慶上勁歌熱舞。

曾志偉嘗試打破封閉極與外界合作

曾志偉嘗試打破TVB以往相對封閉的製作模式，積極與外界合作，擴大節目內容的多元性：鼓勵更多不同風格的節目製作，不僅限於傳統的電視劇和大型綜藝，還包括了記錄片、文化節目、深度訪談等。透過與其他製作單位、娛樂公司甚至不同媒體平台的合作，引進新思維和新技術。劇集製作方面引入「外援」的策略，他曾明確表示希望將電影製作的思維和「電影精神」帶入TVB劇集，曾找來執導多部賣座愛情片的葉念琛為TVB監製、編劇及導演劇集《美麗戰場》，曾志偉曾指出此舉並非為了「打電視大戰」而請「外援」，而是著眼於提升製作效率與質感，讓劇集能「新鮮熱辣」地與觀眾見面，他又稱未來將有更多電影導演受邀參與TVB劇集的製作，令節目內容更加豐富多彩，以應對日益激烈的市場競爭，為香港藝人爭取參演節目的角色，同時希望創造額外機會，增加藝人的收入和曝光率，他曾表示回歸TVB的任務之一就是讓大家都賺到錢，希望藝員能比以前賺得更多，讓他們開心留在TVB。