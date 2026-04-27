深蹲不是運動？每日蹲1分鐘可防久坐令身體退化 專家：這是人類本能動作

「深蹲其實不是運動，而是人類最基本的動作」你卻可能已經忘了怎樣做！很多人第一次聽到這個說法，都會有點摸不著頭腦，深蹲難度不是一種運動嗎？其實，深蹲曾經是人類最自然的休息姿勢之一。

深蹲為「7大人類基本動作」之一

動作科學把深蹲列為「7大人類基本動作」之一，換句話說，這是刻在我們身體裡的本能，不是 健身動作的專利。不少學術期刊及研究早就指出，深蹲可以說是人類最原始、最關鍵的基本動作之一，它會影響我們一生的活動能力和受傷風險。有研究甚至追溯到農業社會出現之前的活動，包括古人蹲著聊天、休息、做事；蹲姿是他們的日常，而不是訓練。

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如果觀察小朋友，你會發現更有趣的一件事：嬰兒在13至18個月大的時候，從來沒有人教他們如何深蹲，但他們卻會自然蹲下去撿玩具、看地上的東西；這其實是兒童成長發展的一個里程碑。

長年久坐恐令身體生疏退化

問題是，當我們長大時，椅子悄悄地改變了我們的身體。

大家試回想一下一日的生活：起床坐在床邊站起來，坐著吃早餐，坐車或地鐵上班，坐在辦公室工作，回家坐著吃飯、看電視。一整天，大家的臀部幾乎從來沒有低過膝蓋，身體幾乎從來沒有靠近過地面。久而久之，身體對於深蹲這個動作就變得非常生疏。

幾年前網絡流行過一個說法叫「亞洲蹲」，看似深蹲是亞洲人獨有的能力。但我個人認為這並不準確；因為能夠輕鬆蹲下的，不是某個族裔，而是那些生活中仍然會蹲下或者習慣貼近地面活動的人。

身體其實很簡單：Use it or lose it

長期不在某個活動範圍內使用，身體就會適應，停止維護那個能力。所以當有人蹲不下去，其實不是天生、也不是老化，而是長年累月的生活習慣使然。而好消息是，身體其實非常聰明，只要重新對它提出要求，身體會慢慢回應。

我認識一位婆婆，她以前蹲下和站起來都會有困難；後來她有了兩個孫兒，每天照顧他們、陪他們在地上玩耍。就這樣過了大半年，她現在已經可以輕鬆深蹲，在地上自由移動。沒有去健身室，沒有訓練計劃。只是生活上的需要，讓身體找回本來就會的能力。

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每天1分鐘 訓練身體輕鬆深蹲

如果大家也想重新找回這個人類基本動作，最簡單的做法，就是每日蹲一蹲。基本動作如下：

想重新找回這個人類基本動作，最簡單的做法，就是每日蹲一蹲。（由伸展治療導師Czon Wong提供）

步驟1：找到你現在能蹲到的最低位置，停留1分鐘，甚至更短也可以，保持呼吸，讓身體慢慢放鬆。（由伸展治療導師Czon Wong提供）

步驟2：如果平衡有困難，可以背靠著牆、手扶着門框、或者腳踝下墊一墊輔助物，讓腳跟稍稍抬起。（由伸展治療導師Czon Wong提供）

步驟1：找到你現在能蹲到的最低位置，停留1分鐘，甚至更短也可以，保持呼吸，讓身體慢慢放鬆。

步驟2：如果平衡有困難，可以背靠著牆、手扶着門框、或者腳踝下墊一墊輔助物，讓腳跟稍稍抬起，再慢慢適應這個陌生的動作，你會慢慢感覺到身體在放鬆及適應。

深蹲受限的原因每個人都不同，但通常都有跡可循。下一篇，我們會一起看看：深蹲的動作要點及如何一步步去改善。

資料來源：Colina & Ogués, Ion Clinics、Myer et al., PMC 2014、Strength Matters, 2024

撰文：伸展治療導師Czon Wong

澳洲 Stretch Therapy 伸展治療 認證高級導師

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