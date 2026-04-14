65歲婆婆狂減21公斤 連續28個月做重訓不間斷 每日堅持量體重血壓/做家務

60歲，對不少長者來說正是弄孫為樂的年紀，但日本一位婆婆卻在60多歲愛上重量訓練，不僅身材變好，體能和精神也大幅提升，最近她公開自己持續28個月的逆齡秘訣、下午重訓習慣和飲食原則，完全比年輕人更有紀律！

65歲婆婆狂減21公斤 每日堅持做4件事

日媒《Halmek》報道，65歲日本婆婆「あ・らかん」在2023年9月開始認真減肥，至今已成功減去21公斤，她透露每日堅持以下4件事，助消脂不反彈：

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逆齡秘訣｜1. 每日量體重血壓不間斷

每天早上慢慢起床後，婆婆的第一件事就是測量體重與血壓。她強調早晨的測量最為重要。從2023年9月1日開始減肥至今，超過28個月，她每天都記錄，從未中斷；晚上洗澡前她也會再量一次體重。持續下來，她自然掌握到身體狀況、體重與飲食之間的關係。

逆齡秘訣｜2. 日常家務助燃脂

婆婆早上起會進行各式各樣家務，她笑說：「感覺每天就是在做飯、收拾、備料中度過」，她每天都會煮早餐、整理儀容、洗衣服、收拾餐具，備好午餐的食材、晾衣服、打掃等等；午餐後又開始準備晚餐的備料，運動後回家開始收衣服、疊內衣和毛巾，偶爾會和丈夫去採買日用品或生鮮食品，每日幾乎沒有完全靜止的時間。

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逆齡秘訣｜下午3小時重訓+跑步機

每日下午1點到4點，婆婆會在健身室裡做重量訓練和使用跑步機。經過兩年的重訓，她終於開始掌握「肌肉有在出力」的訣竅，也能有意識地針對特定肌肉群進行訓練。她解釋：「每天運動15分鐘（每週90分鐘）的組別，與完全不運動的組別相比，癌症死亡率下降，壽命也有所延長。」

健走方面，為了有效燃燒脂肪又不會過度疲勞，她以每小時6至10公里、坡度4至8%為基準。她提醒：「有氧運動無法在短時間內燃燒脂肪。如果勉強加快速度，反而一下子就累了而停下，那就沒有意義了。」所以她以略微帶點坡度、時速5公里的設定，快走40分鐘。

有時不去健身室時，她會寫稿、上網課、做針線活或去購物；也會去看醫生，並且用手機開車上班。

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逆齡秘訣｜晚上9點前吃完晚餐

她每日都會準備晚餐，且堅持在晚上9點前吃完。丈夫會小酌一杯時她會準備很多下酒菜，之後收拾碗筷、看電視、洗澡。洗完澡後，會看看電視或錄好的節目，不知不覺就睡著了，入睡時間大約是晚上11點。

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