104歲婆婆記憶力超強愛下廚 養生長壽秘訣大公開 堅持1個習慣助大腦活躍

內地一位104歲婆婆，年過百歲依然精靈活潑，不但思路清晰、記憶力驚人，更會親自下廚煮拿手漁家菜，其家人獨家公開，原來婆婆除了心態平和、飲食有節，更一直堅持1個簡單習慣，有效幫助大腦保持活躍，記性甚至比年輕人更好。

104歲婆婆記憶力超強愛下廚 養生長壽秘訣大公開

根據內媒《浪潮新聞》報道，在浙江省龍港市龍洲路的一座老人公寓內，住著一位104歲的鄭丁婆婆。儘管她年事已高，甚至有些耳背，但思路依然清晰，行動利索，把平淡的日常過得溫暖而有滋味。對此，鄭婆婆與其家人特別公開她的長壽養生秘訣：

擅煮漁家菜 全家食得開心

鄭婆婆育有8名子女，6兒2女，作為家中的「總廚」，她一手操持著全家十多口人的一日三餐。年碼頭上堆滿了瀨尿蝦、梭子蟹、小鯧魚、黃花魚，價格實惠，而這些海產到了鄭婆婆手裏，總能變著法子做成美味。清蒸瀨尿蝦、椒鹽瀨尿蝦、蔥薑爆炒梭子蟹、紅燒小海魚，對鄭婆婆來說可謂手到拿來，頓頓不重樣，讓子女們從不感到吃膩。如今，鄭婆婆偶爾興起，仍會親自下廚，做幾道全家都愛吃的漁家小菜。

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自理能力強 晚輩感安心

鄭婆婆75歲那年丈夫離世，她主動提出入住長者公寓。近幾年，子女與孫輩輪流照顧她，每天送飯、陪她聊天、幫忙處理雜務。家人表示，母親生活非常有規律，每天清晨7時左右起床，第一件事是梳頭，收拾妥當後會自己動手準備早餐：有時一碗熱湯麵，有時一碗八寶粥。中午的飯菜食材則由晚輩送來，多是新鮮海鮮、時令蔬菜。午飯後，她喜歡坐在屋內看電視，尤其偏愛古裝劇，雖然聽不懂普通話，但劇中的人物和情節她記得清清楚楚，常常講給兒孫聽。看累了便閉目養神，睡一至兩小時。孫媳婦任小葉說，她每星期過來幫婆婆洗一次頭。在她印象中，婆婆非常愛乾淨，衣服總是整整齊齊，屋企收拾得一塵不染。

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頭腦清晰記性好 兼有「金剛牙」

最讓子女們佩服的，是鄭婆婆的記性。即使已104歲高齡，她的頭腦依然清晰，記憶力甚至勝過不少年輕人。女婿楊乃龍透露，每月政府發放的補貼何時到帳、到帳多少、儲了多少，岳母都記得一清二楚；平日買藥、買菜的花費，價錢多少、用了多少，她也會仔細問清楚記在心裡，晚輩偶爾記不清帳目，她總能準確說出來。」

此外，鄭婆婆還有一副好牙。今年90歲的鄰居王婆婆說：「公寓裡，就數她年紀最大，可牙齒還這麼好，真令人羨慕！」她每次見到鄭婆婆，都忍不住誇讚她的好牙口。任小葉說：「婆婆就愛吃帶殼的，瀨尿蝦、梭子蟹都是她的最愛，煮熟之後，她能輕鬆咬開硬殼。」靠着這副好牙，婆婆還偏愛各類有嚼勁的零食，如瓜子、核桃、杏仁等，常常邊看電視邊吃，「我們有時勸她少吃點，她總說自己才吃了一點點，孩子氣十足。」

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心態平和：不計較、不操心、不管閒事

鄭婆婆一生從未離開過龍港，生活重心始終圍繞着子女。年輕時，全家十多口人擠在一間平房裡，雖然簡陋卻被她收拾得溫馨。她日復一日、年復一年勤儉持家，直到把所有子女安頓成家，才真正放下心來，卸下扛了一輩子的重擔。談及母親的長壽秘訣，兒子邱傳蘭說，母親非常愛惜身體，認為大部分病都是「病從口入」，所以在飲食上很有分寸。「正是因為這個好習慣，她從未生過大病，偶爾感冒，吃藥後很快就好了。」

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除了注重養生，平和的心態更是她長壽的關鍵。邱傳蘭回憶：「阿媽從不較真，也不瞎操心，不愛管別人閒事。記得小時候我和鄰居小孩吵架，她不會去找鄰居理論，只會叫我們自我反省，從不苛責他人。阿媽這份品性，是全家最珍貴的財富。」女婿楊乃龍也感慨：「岳母這輩子，最大的優點就是心善、脾氣好，她從不跟人爭長短。家裡子女、媳婦、孫輩這麼多人，從來沒鬧過矛盾，全是她教得好。」

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