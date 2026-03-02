減肥都可以打邊爐？45歲阿嬌不節食不捱餓 5天速瘦減肥餐單大公開 ！

早前Twins粉絲見面會一系列近照曝光後，一眾網民紛紛發現鍾欣潼（阿嬌）瘦了一圈。她曾在小紅書分享自己的減肥食譜，教大家5天速瘦減肥餐單。她指，跟著吃5天就能見效，不用節食，更不用捱餓，而且體重也不會反彈。

45歲阿嬌5天速瘦減肥餐單大公開

阿嬌坦言，自己是「易肥體質」，即使喝水也會肥，但她現在不會全靠捱餓來減肥，她認為這樣不健康，也很難堅持下來。她說，「易肥體質」要靠健康穩定的飲食習慣減肥。她分享自己減脂期日常的飲食搭配，只要跟著吃，5天就能瘦下來。第一步是計算自己的基礎代謝率，了解每天要吃多少熱量，以下是計算方法：

男性：BMR =（10x體重kg）+（6.25x身高 cm）-（5x年齡）+ 5

女性：BMR =（10x體重kg）+（6.25x身高 cm）-（5x年齡）-161

阿嬌指，她的基礎代謝率是1300kcal，所以她把每天的飲食控制在1600kcal左右，大家可參考以下的餐單。

阿嬌5天速瘦減肥食譜

星期一（總攝入1690kcal）

早餐（8:00）：麥當勞豬柳蛋漢堡走醬＋粟米杯+咖啡＋益生菌

午餐（12:00）：麻辣燙（食材均為150g：薯仔片、粟米、豆腐絲、娃娃菜、萵筍、豆芽及鵪鶉蛋2隻）

晚餐（18:30）：泰式拌飯＋清炒芥蘭＋益生菌

星期二（總攝入1310kcal）

早餐（8:00）：糙米糊 + 烚蛋 + 聖女果+ 益生菌

午餐（12:00）：潮汕牛肉火鍋（牛肉類一盤、蘿蔔和青菜不限，避免吃丸子類）

晚餐（18:30）：牛油果三文魚泡菜飯（牛油果半顆、三文魚 150g、一拳飯）+ 益生菌

星期三（總攝入1340kcal）

早餐（8:00）：全麥三明治（含雞蛋）+ 豆漿+ 益生菌

午餐（12:00）：一拳米飯 + 番茄巴沙魚（少油不要喝湯）+ 綠豆芽

晚餐（18:30）：黑椒牛柳意面 + 蘑菇蝦仁湯（西餐廳避雷油炸物）+ 益生菌

星期四（總攝入1080kcal）

早餐（8:00）：清蒸南瓜 + 雞蛋 + 藍莓 + 益生菌

午餐（12:00）：10顆鮮蝦蟹籽雲餃（清湯/少醬）+ 生菜 + 粟米汁

晚餐（18:30）：潮汕牛肉粿條（不要喝湯，粿條只吃一半）+ 益生菌

星期五瘦身餐（總攝入1100kcal）

早餐（8:00）：乳酪碗 + 藍莓 + 羽衣甘藍蘋果飲 + 益生菌

午餐（12:00）：日式泡菜牛肉飯（少醬汁）+ 清茶

晚餐（18:30）：便利店關東煮（蘿蔔、豆腐、白菜）、咖哩魚蛋、XO 車仔面（避免吃串類） + 益生菌

星期六瘦身餐（總攝入1250kcal）

早餐（8:00）：貝果 + 黑咖啡 + 益生菌

午餐（12:00）：藜麥雜糧飯 + 西蘭花 + 牛排

晚餐（18:30）：粟米 + 豆腐蝦仁湯 + 益生菌

星期日瘦身餐（總攝入1380kcal）

早餐（8:00）：羽衣甘藍蘋果汁 + 水煮蛋 + 益生菌（可沖泡果汁裡）

午餐（12:00）：茶餐廳牛肉滑蛋飯（少油，避免吃叉燒和甜點）+ 清炒油麥菜 + 雞翅（去皮）+ 檸檬茶

晚餐（18:30）：6個壽司 + 海帶 + 益生菌

阿嬌指，早上一般都很趕時間，所以會選擇高蛋白質又方便的食物。吃完早餐後再喝一瓶益生菌，可啟動一整天的循環代謝。午餐方面，營養師一直推薦她嘗試「211飲食法」，意思是吃一拳米飯、一拳肉和兩拳蔬菜。她說，「211飲食法」能給我們一天活動提供足夠的熱量，亦不會覺得有負擔，每餐都有飯、肉和菜，令人覺得很滿足。如果需要再補充一些膳食纖維，就搭配一杯蔬果汁，平時阿嬌喜歡喝的是羽衣甘藍加蘋果汁，味道十分清新。

晚餐時，阿嬌表示，因工作關係，她很少自己做晚飯，拍攝和活動結束都已經很晚，回到家裏很累，所以大部份時間都是叫外賣。她說，外賣並不等於放棄減肥，但要吃得對。她喜歡的是泰式拌飯，還有清炒蔬菜，泰式拌飯裏的都是瘦肉，有足夠蛋白質，菜就是膳食纖維。她指，潮汕牛肉粿條也是很好的選擇，粿條她就只會吃半份，然後再吃大量的芽菜或青菜。這樣的飲食組合最大的好處是飽腹感很強，熱量亦可控。阿嬌說，以上的食譜，每天都能吃到1500kcal，但有時候吃得比較多或者缺乏運動，晚上可以吃一顆益生菌，幫助加強消耗，補充熱量缺口，這樣吃五天就能見效。

資料來源：鍾欣潼小紅書

延伸閱讀：9款茶餐廳凍飲糖分大比拼 1杯凍檸茶=5粒方糖佔1餐攝取量 營養師教4大減糖貼士

---

相關文章：

12款中式傳統餅類熱量排行榜 吃1個雞批=1碗白飯 營養師教3大進食貼士

早餐吃牛角包超高脂？12款麵包卡路里脂肪大比拼 減脂穩血糖首選哪款？

20款茶餐廳食物卡路里大比拼 西炒飯肥過乾炒牛河？最高卡竟是這款麵？

15款酒熱量大比拼 奶酒卡路里竟排第一？營養師教飲酒前後3步驟防宿醉/護肝