Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

減肥不用節食跑步？醫生實測每天原地跳3分鐘 1年勁減10公斤

減肥運動
更新時間：18:13 2026-01-15 HKT
發佈時間：18:13 2026-01-15 HKT

減肥必須痛苦節食，每日跑步？日本有醫生設計一套「輕鬆跳躍減肥法」，實測每日只需原地跳3分鐘，成功在一年後減掉10公斤體重。而且無需任何器材，特別適合忙碌的都市人。

減肥｜醫生實測每天原地跳3分鐘 1年勁減10公斤

這套爆紅的「跳躍減肥法」（ゆるジャンプダイエット），是由日本國立大學教授兼醫生伊賀瀨道也所設計。他指出，最高效的減肥方式是鍛鍊佔據人體約一半肌肉量的「下半身大肌群」。透過跳躍，能有效運動到人體最大的大腿肌肉，從而加速燃燒體內儲存的脂肪與糖分。

跳躍不僅是下半身的訓練，更是帶動全身的綜合性鍛煉。伊賀瀨醫生本人持續實行一年後，體重從82公斤降至72公斤，腰圍也減少了5公分，成效斐然。

伊賀瀨醫生強調，「跳躍減肥法」除了有助減肥外，還有以下好處：

 「跳躍減肥法」有何好處？

 

1. 緊實腹部與腿部

集中鍛鍊股四頭肌、膕繩肌等大腿主要肌群，有效收緊腹部贅肉，雕塑大腿線條。

2. 改善水腫

小腿素有「第二心臟」之稱。跳躍能促進小腿肌肉規律收縮，強化血液循環的泵壓功能，幫助血液順利回流，對因荷爾蒙變化而易水腫的更年期女性尤其有效。

3. 高效燃燒脂肪

此法屬於持續性的帶氧運動，能專注刺激大肌群，提高身體的基礎代謝率，進入高效燃脂模式。

4. 改善駝背體態

隨著年齡增長，核心肌群衰弱容易導致駝背、腹部突出。跳躍能有效鍛鍊核心，矯正身體平衡，找回良好體態。

5. 緩解肩頸痠痛

當核心力量增強，身體歪斜問題得到改善，肌肉能被正確使用，連帶能緩解肩膀僵硬和背部疼痛。

6. 強化骨骼密度

研究證實，規律的跳躍運動有助於提升髖部骨密度，並維持停經後女性的大腿骨密度，是預防骨質疏鬆的有效方法。

如何原地跳躍輕鬆減肥？

為策安全，伊賀瀨醫生建議開始「跳躍減肥法」前請務必熱身，並在牆邊進行，以便隨時攙扶。

第1階段：基礎式

  • 熱身： 手腕與腳踝各向左右轉動20次，再屈膝10次。
  • 站姿： 雙手自然垂放，背部打直。
  • 跳躍： 輕輕垂直向上跳（初學可從腳跟微離地開始），落地時膝蓋保持微彎以吸收衝擊，持續約3分鐘。

第2階段：花式跳躍

此動作能額外刺激肩胛部位的「褐色脂肪細胞」，加速燃脂。

  • 熱身： 同上。
  • 站姿： 雙手舉過頭頂交叉。
  • 跳躍： 保持雙手交叉姿勢垂直跳躍，落地時同樣保持膝蓋微彎，持續約3分鐘。

進行「跳躍減肥法」有何注意事項？

在進行「跳躍減肥法」時，伊賀瀨醫生亦有以下建議：

  • 持續是唯一王道： 效果不會立即顯現，持之以恆才能看見改變。若早、午、晚各一次難以堅持，可調整為早上1次、晚上2次。
  • 跳直比跳高更重要： 盡量讓起跳與落地位置一致，這代表你的核心肌群有在出力。跳躍時收緊腹部，感受身體垂直上下的感覺。
  • 注意練習時間： 建議在早上起床後或飯後1小時進行。但若有血壓問題，應避免在剛睡醒或飯後立即運動。
  • 特殊族群請先諮詢： 若有膝蓋、腰部、髖關節問題，或患有骨質疏鬆症，務必先徵詢醫生意見。
  • 噪音/防滑： 在地上鋪設瑜伽墊可減低噪音並防滑。
  • 關節衝擊： 穿著有支撐力的運動褲或壓力褲可降低衝擊。
  • 女性： 跳躍時可雙臂在胸前交叉，如同擁抱自己，以減少胸部晃動帶來的不適。

專家履歷：伊賀瀨道也

日本權威的抗衰老醫學與循環器內科專家。他於1991年畢業於愛媛大學醫學部，隨後取得醫學博士學位，目前擔任愛媛大學抗衰老預防醫療中心的主任及特任教授。

延伸閱讀：研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%

---

相關文章：

睡覺也能瘦身？營養師教12種最強「懶人減肥法」 喝1種咖啡可消脂

減肥｜56歲醫生戒1食物 1年減40磅脂肪肝消失 身體年齡年輕11歲

減肥應吃足三餐！營養師教最佳進食時機 這樣吃早餐肥胖率減50%

減肥瘦腰必吃！營養師推介6種蔬菜消脂不捱餓 吃木耳超有效？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
7小時前
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
23小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
9小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
3小時前
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
8小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
2小時前