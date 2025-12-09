糖水卡路里｜16款中式糖水熱量排行榜 營養師教3招進食貼士 西米露竟比雪耳糖水高卡？

很多人冬天都會想吃暖笠笠的甜品，特別是作為宵夜非常誘人。有營養師列出16款中式糖水甜品熱量排行榜，有哪些低脂低糖的款式可以選擇？她更分享冬天吃甜品不怕致肥的貼士，幫大家減低負擔和罪惡感。

16款中式糖水熱量排行榜 推介低脂低糖款式

營養師蘇楚茹(Evelyn) 在Instagram上發文指，甜品並不是減肥的黑名單，重點在於份量和選擇。大部分中式糖水高糖高脂，份量又大，但只要選得對，其實都可以在食得開心之餘，又不用擔心破壞飲食控制的進度。她列出16款常見中式糖水甜品的熱量排名，大家不妨參考：

中式糖水熱量排行榜（由高至低）

芒果斑戟（1件）：353kcal 涼粉西米露：353kcal 桂花酒釀丸子：345kcal 糖不甩：336kcal 椰王燉蛋白：325kcal 杏仁茶：320kcal 芝麻糊：294kcal 芝麻糊豆腐花：265kcal 腐竹雞蛋糖水：249kcal 椰汁紫米露：245kcal 雙皮奶：234kcal 綠豆沙：213kcal 紅豆沙：198kcal 番薯糖水：198kcal 薑汁撞奶：197kcal 雪梨雪耳糖水：165kcal

冬天飲糖水3個減脂不踩雷原則

Evelyn表示，有些「看似清淡」的糖水，原來極高卡，但有些「看似邪惡」的甜品，實則只是份量大。她提出3個放心享受甜食，不怕影響卡路里控制的建議。

1. 份量比種類更重要

同一款糖水，200ml 和 400ml 卡路里差1倍，叫細份或分食就是最簡單的控卡方法。

2. 優先選擇低脂低糖款式

雪梨雪耳糖水、番薯糖水和綠豆沙屬於比較原型、少加工的糖水款式，負擔自然比較輕。

3. 高卡款式要懂得配搭

涼粉西米露、糖不甩和桂花酒釀丸子這些比較高卡的款式可以吃，但記得要和主餐合併計算熱量，避免飯後再額外多吃一碗甜品。

資料來源：nutritionby_audrey（獲授權轉載）

延伸閱讀：27款樽裝飲品糖分大比拼 1枝低糖茶=5茶匙糖越飲越口渴？推介無糖/低糖替代品

---

相關文章：

飲茶點心卡路里｜鳳爪比春卷更肥？比拼30款點心卡路里 減肥推介16款較低卡之選

15款海鮮卡路里大比拼 8款少於100卡減肥都食得！2款更可降膽固醇

五花腩不是最肥？豬肉12個部位脂肪大比拼 冠軍竟是它！煲湯忌用豬尾？

食麥當勞都可以減肥！一星期瘦1kg！營養師教低卡低脂配搭