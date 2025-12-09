Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

糖水卡路里｜16款中式糖水熱量排行榜 營養師教3招進食貼士 西米露竟比雪耳糖水高卡？

更新時間：15:44 2025-12-09
發佈時間：15:44 2025-12-09

很多人冬天都會想吃暖笠笠的甜品，特別是作為宵夜非常誘人。有營養師列出16款中式糖水甜品熱量排行榜，有哪些低脂低糖的款式可以選擇？她更分享冬天吃甜品不怕致肥的貼士，幫大家減低負擔和罪惡感。

16款中式糖水熱量排行榜 推介低脂低糖款式

營養師蘇楚茹(Evelyn) 在Instagram上發文指，甜品並不是減肥的黑名單，重點在於份量和選擇。大部分中式糖水高糖高脂，份量又大，但只要選得對，其實都可以在食得開心之餘，又不用擔心破壞飲食控制的進度。她列出16款常見中式糖水甜品的熱量排名，大家不妨參考：

中式糖水熱量排行榜（由高至低）

  1. 芒果斑戟（1件）：353kcal
  2. 涼粉西米露：353kcal
  3. 桂花酒釀丸子：345kcal
  4. 糖不甩：336kcal
  5. 椰王燉蛋白：325kcal
  6. 杏仁茶：320kcal
  7. 芝麻糊：294kcal
  8. 芝麻糊豆腐花：265kcal
  9. 腐竹雞蛋糖水：249kcal
  10. 椰汁紫米露：245kcal
  11. 雙皮奶：234kcal
  12. 綠豆沙：213kcal
  13. 紅豆沙：198kcal
  14. 番薯糖水：198kcal
  15. 薑汁撞奶：197kcal
  16. 雪梨雪耳糖水：165kcal

冬天飲糖水3個減脂不踩雷原則

Evelyn表示，有些「看似清淡」的糖水，原來極高卡，但有些「看似邪惡」的甜品，實則只是份量大。她提出3個放心享受甜食，不怕影響卡路里控制的建議。

1. 份量比種類更重要

同一款糖水，200ml 和 400ml 卡路里差1倍，叫細份或分食就是最簡單的控卡方法。

2. 優先選擇低脂低糖款式

雪梨雪耳糖水、番薯糖水和綠豆沙屬於比較原型、少加工的糖水款式，負擔自然比較輕。

3. 高卡款式要懂得配搭

涼粉西米露、糖不甩和桂花酒釀丸子這些比較高卡的款式可以吃，但記得要和主餐合併計算熱量，避免飯後再額外多吃一碗甜品。

資料來源：nutritionby_audrey（獲授權轉載）

