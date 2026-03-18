ESG顧問、AI與那場集體虛火｜林一一

做咗十年顧問，我發現呢行最有趣嘅地方，唔係解決問題，而係睇人點樣「扮」解決問題。

呢兩年，中環精英同半山名媛，若然開口埋口唔提下AI，好似就變咗石器時代嘅遺民咁。尤其是嗰班靠「執字粒」維生嘅ESG顧問，最近個個面如死灰，好似ChatGPT唔係一個語言模型，而係嚟收割佢哋靈魂嘅死神。好多行家擔心飯碗不保，但我睇到嘅反而係一場更大規模嘅「國王的新衣」。

有位舊友開諮詢公司，最近面有難色咁同我講：「唉，而家啲客學精咗。以前出一份過百頁嘅Sustainability Report，我哋收幾十萬，執字粒都執幾個月。而家個客將舊年份Report掉入去ChatGPT，幾秒鐘就嘔咗份初稿出嚟。佢問我：『既然AI都識做，點解仲要俾咁貴請你哋？』」

我聽完笑咗。老實講，如果顧問嘅價值只係做一部「文字搬運機」，被取代唔係威脅，而係一種對低效率勞動嘅慈悲。

當「解決風險」變成「購買保險」

從經濟學角度睇，ESG諮詢長期陷入咗一個「委託代理問題」（Principal-Agent Problem）。股東（委託人）希望公司長治久安，但管理層（代理人）往往只係想平安過渡到下一季，或者喺任期內唔好出事。

於是，ESG報告變咗一種「贖罪券」。老闆俾錢顧問，唔係想顧問指點江山，而係想買一份「專業嘅背書」。只要份報告夠厚、用字夠玄、對標晒所有國際框架，萬一出咗事，負責同事就可以攤開雙手話：「睇下，我哋請咗最貴嘅顧問，做咗最完整嘅報告，係個天要塌落嚟，唔關我事。」

我成日強調，ESG唔係道德傳教，係風險管理。風險呢樣嘢，好多時係藏喺數據之外。AI可以幫你計出Scope 3嘅碳排放數據，但佢唔會話俾你聽，你最大嗰間供應商老闆最近想退休，接手個仔對環保完全冇興趣，你條供應鏈隨時會斷；AI可以幫你寫好十頁「反貪污政策」，但佢唔會觀察到，你間公司個採購經理同某個供應商行得太埋，制度形同虛設。

如果顧問只係坐喺冷氣房，對住電腦「寫」報告，咁你同AI根本係同一類生物。但AI嘅「體力」比你強一萬倍，你憑咩同佢抽？

儀式性嘅「制度假象」

人類學有個概念叫「儀式性」（Ritualism）。喺好多部落入面，祭司求雨唔一定係為咗雨，而係為咗透過嗰套繁複嘅舞步，令族人覺得「我哋有喺度做嘢」，從而維持社會穩定。

睇返今日社會，其實充滿呢種儀式感。喺解決社會問題同項目嘅時候，好多時流程行完，但問題根本未解決。大家追求嘅係「我有冇跟足指引去做」，而唔係「個問題解決咗未」。ESG行業亦如是，大家忙住追求數據嘅「準確性」，卻忽略咗數據背後代表嘅「真實性」。

AI寫報告好叻，修辭華麗、結構嚴謹，但永遠聞唔到後廚嗰陣油煙味。AI 識得將「工傷事故率」排成靚圖表，但佢唔會話俾你聽，點解嗰個師傅明知危險都唔戴安全帽：可能係因為嗰套所謂嘅「安全制度」根本係離地嘅精英設計，阻礙咗佢維持生計嘅速度。

有虛火先有祭司

我成日諗，如果香港嘅政策制定者都有一塊能夠看穿熱廚房嘅玻璃，世界會變點？

而家唔少公司，明明內部文化腐爛，卻不斷加開ESG委員會，請多幾個專員，諗住用制度去覆蓋問題。結果？問題冇消失，只係被埋得更深。我哋嘅政策制定往往流於一種「報告美學」：只要個KPI填得靚，只要個諮詢過程有足夠多嘅人簽名，政策就算係成功。呢種心態，同嗰啲只求「過骨」嘅 ESG 報告如出一轍。大家都喺度玩一場「集體扮唔知」嘅遊戲。

如果一份ESG報告寫到天花亂墜，但公司嘅營運邏輯、內部文化一啲都無變，咁嗰份只係一份貴價嘅「紙紮祭品」。未來嘅ESG顧問，唔應該係坐喺辦公室入面對住電腦寫報告嘅人，而係著住安全鞋喺現場「睇」風險嘅人。AI幫我哋拎走咗枝筆，係為了等我哋空出雙手，去觸摸企業真正嘅痛點。

如果你仲係想做嗰個負責「跳求雨舞」嘅顧問，咁你確實應該驚AI。畢竟，一場要請顧問寫ESG報告嘅虛火，熄滅後會令祭師嘅祭壇都無埋。喺一個連廢話都可以量產嘅年代，你有咩價值令你繼續可以係市場上企喺度？

林一一

長期研究企業可持續發展、氣候治理與資本市場風險的ESG從業員。

期望化繁爲簡，將多餘修飾拆去，把可持續議題講得清楚、寫得務實，從細節還原本質，一理通百理明。

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