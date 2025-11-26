AI醫療影片攻陷長者群組：下一場公共衛生危機？｜梁偉聰

隨着人工智能（AI）技術迅速普及，YouTube等平台上湧現大量AI生成的醫療內容頻道，涵蓋由日常保健至疾病治療的各類主題。這些影片往往包裝精美，語氣專業，乍看之下並無明顯錯誤，甚至能提供一些基本知識。然而，對曾營運醫療內容平台的我而言，這類現象背後存在相當風險，若未及時正視，未來可能演變成公共衛生負擔。

AI頻道沒倫理壓力 沒文獻審查

回想當年疫情期間，我曾主理一個健康資訊平台。當時市民對防疫知識的渴求前所未見，網上與WhatsApp群組充斥各式資訊。對編採團隊而言，最困難之處並非製作內容，而是「查證」。醫療資訊涉及醫生、藥廠、學術期刊甚至公共部門，每一句說法都必須檢查是否有科學文獻、是否有更有效的方案、是否對某些病患群帶來潛在風險。每一條影片，都像是一篇精簡學術文章，需要註腳與原始資料支持，任何環節都不得馬虎。

但AI醫療頻道卻可以繞過這一切。在沒有責任、沒有倫理壓力、沒有文獻審查的情況下，便能大量生產內容，例如「三分鐘疏通血管」、「一個穴位治百病」之類的標題。影片內容往往混雜小量正確知識，加上一些似是而非的推論，語氣自信，但未經驗證。AI本身無從判斷何者為科學、何者為網絡偏見，反而更容易沿用網絡上大量被轉載的流行說法，將不準確的觀念進一步擴散。

傳播速度極快 容易被長者分享

問題在於，這些影片傳播速度極快，尤其容易被長者接收與分享。即使內容暫未出現嚴重錯誤，但以AI模型的運作方式，只要訓練數據混雜，就難保不會出現偏差。若有人因依賴錯誤資訊而延誤病情，後果不容忽視。對公共衛生而言，這不是純粹的資訊問題，而是會直接影響治療時機與醫療系統負荷的潛在危機。

更複雜的是，一旦錯誤認知植根，日後要糾正需付出數倍努力。醫療傳訊最花時間的部分，往往並非教授正確知識，而是要先拆解謬誤。若AI醫療內容持續擴張，未來醫療機構、政府與前線專業人士，恐怕都需花大量資源「補鑊」，影響整體效率。

社會各界需及早介入

面對這股趨勢，社會各界都需及早介入。政府可研究支援具質素的本地健康資訊平台，讓市民有可信來源；醫療專業可以與創作者合作，建立基本的審核機制；互聯網平台亦有責任在醫療類別提高透明度，至少標示出AI生成內容。至於市民，特別是家中有長者人士，更應提醒他們慎信內容來源，盡量依賴醫療機構或專業團體的資訊。

AI在許多領域帶來便利，但在醫療資訊方面，便利與風險往往同時存在。若我們忽視這股快速蔓延的內容生態，下一場公共衛生挑戰，或許並非來自病毒，而是來自演算法。

梁偉聰

企業傳訊及財經公關顧問

LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/