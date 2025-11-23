Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長建同樂日再展「商界聯合國」 1200員工家屬雲集香港 李澤鉅合照因一事企最後排

ESG
發佈時間：19:02 2025-11-23 HKT

長江基建（1038）每兩年一度的「長建環球一家同樂日」今天（23日）舉行，全球近30家成員公司、合共超過1,200名環球精英職員及家屬雲集香港。長建主席李澤鉅亦親身出席，與員工打成一片，又為競賽健兒歡呼。大會合照時，通常「企C位」的他卻因一個原因站在最後排。

同樂日兩年一度 設拔河舞蹈等比賽

長建的「長建環球一家同樂日」每兩年舉行一次，今年已踏入第五屆，今次有來自香港、中國內地、英國、荷蘭、德國、澳洲、新西蘭及加拿大等地的近30家成員公司人士參與。與會者有機會參與不同的競賽項目，包括遊戲競投、拔河及舞蹈比賽等，長建冀透過激烈競賽，展現多方面才能的同時，亦增進團隊精神及個人友誼。 

李澤鉅：提供契機共創協同效益

李澤鉅在活動前夕的歡迎晚宴表示，長江集團猶如一個「商界聯合國」，長建作為集團旗艦成員之一，亦充份傳承這個特色，除了經營地域全球化及業務範疇多元化外，來自世界各地的項目團隊均具備多元文化視野、豐富經驗及專業知識。他稱，同樂日正提供一個契機，促進環球各成員公司在文化及經驗上的交流與分享，共創協同效益。

李澤鉅為競賽健兒歡呼

在同樂日的開幕儀式上，長建來自世界各地的公司參賽代表列隊，人才鼎盛，展現出「商界聯合國」 特色。而活動進行期間，李澤鉅與不同團隊成員一起為競賽健兒歡呼，打成一片。

執行委員會成員做員工「最強後盾」

「長建環球一家同樂日」旗下成員公司特別甄選表現最優異的職員到香港出席活動，以示對員工佳績的肯定與鼓勵。而在與個別公司合照時，李澤鉅特別率領長江基建執行委員會成員，堅持站在最後排位置，以示作為各團隊的「最強後盾」。

