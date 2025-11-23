港交所辦金鑼接力跑 逾400人傳遞鑼棍籌970萬 不扣開支全捐公益金

港交所（388）與香港公益金同共舉辦「公益金香港交易所金鑼接力賽」，首次於中環舉行短跑接力賽，吸引來自金融業及不同領域逾400位官員、商界領袖和市場參與者參與。活動屬港交所25周年誌慶活動的壓軸項目，共籌得970萬元，不會扣除任何行政開支，全數捐贈公益金作慈善用途，體現港交所與社區攜手前行、促進社會福祉的承諾。

慈款全捐逾160社會福利會員機構

「公益金香港交易所金鑼接力賽」所籌得的善款，將全數撥捐逾160間社會福利會員機構，以支援六大範疇的社福服務，包括兒童及青年服務、安老服務、家庭及兒童福利服務、醫療及保健服務、復康及善導服務，以及社區發展，每年受惠人次超過350萬。

「公益金香港交易所金鑼接力賽」於中環舉行短跑接力賽，吸引來自金融業及不同領域逾400位官員、商界領袖和市場參與者參與。

唐家成：傳遞鑼棍展現群策群力

港交所主席唐家成表示，今年香港資本市場展現非凡的韌性與實力，在慶祝佳績同時，港交所亦堅守回饋社區的承諾，是次接力賽體現了業界團結一心、抱持共同使命貢獻社會的精神。他說：「一直以來，敲鑼都是我們開啟嶄新里程的傳統，今天我們以傳遞鑼棍的方式接力，充分展現群策群力，服務社會的決心。」唐家成續指，是次活動鞏固了港交所作為超級聯繫人的角色，透過凝聚市場參與者與持份者的力量，促進社會持續繁榮與進步。

「公益金香港交易所金鑼接力賽」舉行啟動禮，大會設有金鑼。

港交所慈善基金2020成立 至今捐逾款6億

港交所於2020年成立了「香港交易所慈善基金」，透過社區協作項目及策略夥伴計劃，共同協助弱勢社群應對社會當前及新興的挑戰。截至2025年，基金已捐款逾6.15億元，支持150多個項目，今年基金更宣布了一項新計劃，重點關注及支援照顧者，解決社會最迫切的需要。

港交所集團可持續發展總監周冠英表示，一直致力與市場參與者共同推動可持續發展及促進社區參與，而公益金籌辦是次活動，為社會上有需要的人士籌款，而所有合作夥伴、持份者及參加者作慷慨支持，以眾志成城的力量，為香港創造更美好的未來。

活動產生排放 買碳信用額抵消

另外，港交所一直推動可持續發展，是次活動所產生的溫室氣體排放，包括因用電及宣傳物料而產生的排放，將透過港交所旗下國際碳交易平台Core Climate，購買碳信用額予以抵消。

相關新聞：

港交所流動車展示「上市金鑼巡禮」 唐家成料深交所招港股上市 加強兩地合作