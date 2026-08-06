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JUPAS放榜︱港大醫學院錄取184文憑試考生 當中28人修讀「傑出醫科學人」

教育新聞
更新時間：07:30 2026-08-06 HKT
發佈時間：07:30 2026-08-06 HKT

大學聯招結果昨出爐，香港大學醫學院今年通過文憑試錄取184人，首次分拆成為聯招課程的「內外全科醫學士（傑出醫科學人）」共取錄28人，包括5名應屆「超級狀元」及8名「學校推薦直接取錄計劃」（SNDAS）學生，兩者均創歷來新高。其中一名獲推薦入學的醫科生自小受濕疹困擾，加上母親去年底確診癌症，令她感到醫生的責任重大，希望實踐自己從小的夢想。

囊括5名「超級狀元」創紀錄

今年港大醫學院通過聯招取錄155名文憑試考生，多名獲取錄的狀元昨公開亮相，包括皇仁書院吳家穎、聖保羅男女中學馬端行及陳凱然等5名「超級狀元」。港大醫學院院長劉澤星指，早前部分準醫科生，曾與醫科生對話，稱讚他們抱有多元思維，理解人口老化和天氣等因素影響身體健康，他相信課程能夠刺激他們多元化思考。他期待入讀醫科的學生，能在既有能力之上「發揮更多能力」，「不但在醫學課程當中做得好，而是在各方面都能培養到他們的能力」。

延伸閱讀︰東華學院誤發取錄電郵涉1.1萬學生 校方致歉 籲毋須理會早上電郵

被問到收生是否向非聯招傾斜，劉澤星否認有關說法，強調聯招與非聯招取錄比例長期沒有變化。他續稱，醫學院課程着重多元化學習，中學背景亦應多元化，才有助吸取經驗，「大家可以分享以前如何溫習，入學後方法可能又有不同」。助理院長（入學事務—臨床科學課程）關日康指，連同SNDAS學生，港大醫學院錄取的文憑試考生比例不低，且不論是經文憑試或國際文憑大學預科（IB）課程入學的學生，均來自本港。

關日康重申醫學院是「擇優而錄」，只要學生品學兼優且有志從醫、認同港大的教學方法，都會被考慮取錄；醫學院不會為收生人數設定指標，收生時亦會審視學生面試表現，是否有足夠思考能力、與他人溝通和處事能力等。他續指，今年醫學院收生分數持續上升，除了一眾狀元以51分最高分入讀，「內外全科醫學士」課程的收生中位數與最低分數分別為45和42分，「傑出醫科學人」課程的收生分數更分別達49.5及48分。

女生自小患濕疹 立志讀醫

今年港大醫學院通過SNDAS取錄了29名學生，其中8人入讀「傑出醫科學人」課程，包括應屆狀元之一、皇仁書院的趙汝謙，創歷來新高。同樣通過SNDAS錄取的培僑書院女生陳勵筠指，入讀醫科是自幼夢想，她自小患有嚴重濕疹，長期需要就醫、服藥和塗藥膏，明白有人陪伴的重要；加上去年底母親確診患癌，有感醫生並非「開藥收工」，更為家人提供情緒支持，感受到醫生在技術以外，亦需要同理心和人文關懷，相信港大課程能教導自己更「設身處地」為病人着想。

記者歐文瀚

延伸閱讀︰JUPAS放榜︱聯招取錄比例34%創近年新低 中大港大搶收全部狀元 各錄取12人

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