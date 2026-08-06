JUPAS放榜︱患濕診女生循SNDAS讀港大「傑出醫科學人」 冀設身處地為病人着想

​大學聯招結果昨出爐，香港大學醫學院今年通過文憑試錄取184人，首次分拆成為聯招課程的「內外全科醫學士（傑出醫科學人）」共取錄28人，包括5名應屆「超級狀元」及8名「學校推薦直接取錄計劃」（SNDAS）學生，兩者均創歷來新高。其中一名獲推薦入學的醫科生自小受濕疹困擾，加上母親去年底確診癌症，令她感到醫生的責任重大，希望實踐自己從小的夢想。

延伸閱讀︰東華學院誤發取錄電郵涉1.1萬學生 校方致歉 籲毋須理會早上電郵

「內外全科醫學士（傑出醫科學人）」共取錄28人，包括5名應屆「超級狀元」。

感醫生重人文關懷 非「開藥收工」

今年港大醫學院通過SNDAS取錄了29名學生，其中8人入讀「傑出醫科學人」課程，其中培僑書院女生陳勵筠指，入讀醫科是自幼夢想，她自小患有嚴重濕疹，長期需要就醫、服藥和塗藥膏，明白有人陪伴的重要；加上去年底母親確診患癌，有感醫生並非「開藥收工」，更為家人提供情緒支持，感受到醫生在技術以外，亦需要同理心和人文關懷，相信港大課程能教導自己更「設身處地」為病人着想。

港大醫學院公布聯招收生結果。 何健勇攝

港大醫學院院長劉澤星指，早前部分準醫科生，曾與醫科生對話，稱讚他們抱有多元思維，理解人口老化和天氣等因素影響身體健康，他相信課程能夠刺激他們多元化思考。他期待入讀醫科的學生，能在既有能力之上「發揮更多能力」，「不但在醫學課程當中做得好，而是在各方面都能培養到他們的能力」。他亦否認收生向非聯招傾斜，強調聯招與非聯招取錄比例長期沒有變化。

至於大學聯招，今年港大醫學院取錄155名文憑試考生，多名獲取錄的狀元昨公開亮相，包括皇仁書院吳家穎、聖保羅男女中學馬端行及陳凱然等5名「超級狀元」。

記者歐文瀚

延伸閱讀︰JUPAS放榜︱聯招取錄比例34%創近年新低 中大港大搶收全部狀元 各錄取12人

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<