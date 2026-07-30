私校名冊出爐 58%學校表列 加拿大國際學校NAIS等未納入

針對個別私校亂象叢生，以促進自律， 屬自願性質的《私立學校名冊》昨正式出爐，共91間國際學校與私立中小學參與， 整體參與率僅58%，私立中學更是「重災區」，僅3成學校表列，多間知名國際學校及私校均未參與。有未參與私校管理層直言《名冊》缺乏實際作用，校方抱持觀望；亦有私校認同《名冊》有助提升內部管理和教學質素。教育局強調，對未列入名冊學校的日常監管並無改變。

表列學校共91間

香港加拿大國際學校 (網上圖片)

當局昨《私立學校名冊》表列學校共91間（見表），其中國際學校有40間學校上榜，約佔全港國際學校76.9%，包括哈羅香港國際學校、澳洲國際學校、英基學校協會屬校等。惟多間具規模的國際學校未參與，包括香港加拿大國際學校、蒙特梭利國際學校、Nord Anglia International School Hong Kong等。

其他私校方面，41間私小列入《名冊》，參與率約57%，包括培正小學、九龍塘宣道小學等； 私中則僅10間參與，包括智新書院、保良局蔡繼有學校，參與率僅3成。包括拔萃女小學、香港紫荊書院、漢鼎書院，以及德萃教育機構屬校， 均未參與名單。本報昨向未參與的國際學校及私校查詢，惟截稿前未獲回覆。

加入《私立學校名冊》情況

學校類型 表列學校數目（全港總數） 比例 國際學校 40間（52間） 76.9% 私立小學* 41間（72間） 56.9% 私立中學* 10間（33間） 30.3% 總數 91間（157間） 58.0% *已扣除以私校註冊的國際學校

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教育局強調日常監管沒改變

教育局副秘書長李碧茜在網上撰文，期望日後有更多學校參與《私立學校名冊》。資料圖片

有未列入《名冊》學校的管理層向本報坦言， 不認為《名冊》有實際作用，「參加《名冊》對學校沒有增值可言，私校本身是合法營運，如違規的話就不應該獲得註冊。」他坦言對《名冊》取態觀望並非無道理，尤其加入《名冊》須在管治與財政等滿足要求與作出承諾，校方未必完全接受，認為多間備受家長歡迎的國際學校及私校不參與，絕不意外，學校亦非參加不可。

至於參與《名冊》的香港培道小學，校監林家泰認為有助學校建立更完善的質素保證機制， 「我們視為全面的『健康檢查』，檢視並提升學校的內部管理和教學質素。」他續指家長重視學校的透明度與問責性，名冊由當局把關，提供了具公信力、客觀的參考指標，形容對家長是「強心針」。他不評論未參與私校的情況，認為業界會從專業自主的角度考量。

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教育局副秘書長李碧茜昨日在網上撰文，指未列入《名冊》學校情況各不相同，有學校需要更多時間達到加入要求，期望日後有更多學校參與；強調所有私校不論是否《名冊》表列，均須按《教育條例》和《教育規例》等合規營辦，當局對未列入名冊學校的日常監管並無改變。她亦指，當局會持續監察和覆檢，學校的關鍵營運資料出現重大變動，包括財務、遷校或結構重組規劃，須提交書面申報。若表列學校經發現違反《守則》或其他指引，當局會視乎嚴重性，決定將該校從「私校名冊」中剔除。

立法會教育界議員鄧飛相信，部分未參與學校正改善或準備相關文件，「我覺得不是學校不想列入，可能之後就會列入」，學校如堅持不加入《名冊》需自行考慮影響。他亦指現時《名冊》已有逾90間學校，對家長已有參考價值。

本報教育組

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