教育局上載私立學校名冊 91校榜上有名 涵開設課程、核准學費等

去年相繼有內地教育機構被指在港「借殼辦學」後，教育局宣布制訂「私立學校名冊」，鼓勵合規私校加入名單。教育局今在網頁上載名冊，一共有91間學校榜上有名，涵蓋地區、學校註冊地址、註冊年份、開設課程及年級、教學語言、2025/26學年核准全年學費範圍、是否收取其他作為學校長遠發展的費用等資料。

分設國際學校、私立中小學三份名單

教育局在今日上載私立學校名冊。資料圖片

「私立學校名冊」分為國際學校、私立小學和中學共三份名單。國際學校名單有40間學校，包括哈羅香港國際學校、香港澳洲國際學校、蘇浙小學校及蘇浙公學等。私立小學有41間，九龍塘宣道小學、安基司學校、香港培正小學等均在名單之上。私立中學有10間在名單之上，包括智新書院、啓新書院、耀中國際學校（中學）等。

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教育局副秘書長李碧茜在網上專欄撰文，形容今日公布列入「私校名冊」的91所私校，是業界向社會展示邁向優質的重要一步，期望日後有更多學校參與，確立私立學校業界的質素，而未列入「名冊」的學校情況各有不同，包括有學校管理層需要更多時間，以令學校達到加入名冊的要求。她強調所有私校不論是否「私校名冊」的表列學校，均須按《教育條例》和《教育規例》等合規營辦，當局對未列入名冊學校的日常監管並無改變。

李碧茜強調，教育局會持續監察和覆檢，表列學校若有關鍵營運資料出現重大變動，比如財務、校舍搬遷或結構重組規劃，須向當局提交書面申報，以確保名冊資訊的時效和準確性；若表列學校經發現違反《守則》或其他適用的指引，當局會視乎其嚴重性，決定應否將該校從「私校名冊」中剔除。

當局在名冊備註解釋，「私立學校名冊」旨在向家長提供已申請加入名冊、並於進行評核時符合教育局所訂要求的私立學校的主要資料，而加入名冊屬自願性質，所有開設正規課程的私立中小學（包括國際學校）均須遵守教育局發出的《私立學校實務守則》。

當局稱，學校資料主要基於個別學校提供的資料，並非詳盡無遺，家長可參考名冊及其他渠道，以便為子女作出知情和審慎的選校決定，家長有需要可直接聯絡有關學校。刊載的學校資料反映截至2026年7月1日的狀況，將按需要適時更新，提醒家長應直接向個別學校查詢有關學費及課程內容等的最新資訊。

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當局又強調，私立學校營運受市場需求、當前經濟環境及其他外在因素影響，名冊僅供參考之用，並不構成政府對任何私立學校的商業可行性或持續營運的保證，對於因使用名冊內任何資料而引致的任何損失或損害，概不承擔任何責任。

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