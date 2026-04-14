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教育局公布「私立學校名冊」條件 要求3範疇達標

教育新聞
更新時間：17:26 2026-04-14 HKT
發佈時間：17:26 2026-04-14 HKT

繼年初推出《私立學校實務守則》後，教育局昨公布加入「私立學校名冊」的具體條件，要求私校須在三大範疇達標，包括在註冊後運作至少兩年，財政上不能「資不抵債」；如就讀學生總數未達100人，校方須書面陳述。副秘書長李碧茜網上撰文指，「私校名冊」推動私立教育邁向更高水平，贏得家長與社會信賴。

教育局昨發出通告，交代「私校名冊」申請程序、審核機制等詳情，有意加入名冊的私校須在「符合相關規定」、「學校管治」及「保障主要持份者權益」三個關鍵項目達到一定水平。在財政方面，私校須申報過去兩個年度的財政狀況，並沒有「負淨值」，即「資不抵債」情況；亦須申報有否拖欠租金、薪金等情況。私校的總取錄學生人數須達「令人滿意」水平，校方須申報是否達到至少100人就讀，否則須書面陳述。

首批5月18日前提申請

當局強調，如經核實有不符情況，可能取消私校的表列資格，而當局在審核來年「私校名冊」時，亦可要求表列學校提交資料或證明，確認其持續符合加入條件，如校方未能提供，或經證實違反《教育條例》、《教育規例》、《私校實務守則》等指引，當局將視情況審議，甚至取消表列學校的資格。


首批加入「私校名冊」的學校，須在下月18日之前提交申請。副秘書長李碧茜昨網上撰文指，「私校名冊」透過清晰的標準與自願參與的機制，審慎平衡「規範」與「自主」，增加公眾對合規私校的了解，形容私校透過參與名冊，有助在競爭中樹立信譽，同時為家長提供清晰及可靠的參考依據，「讓家長不再因資訊不足而難以選校」。

她亦提到，教育局已成立私立學校諮詢委員會，非官方成員涵蓋大專界、學界、法律界及家長代表。委員會上月已召開首次會議，接納私校進入「私校名冊」的具體要求。

本報記者

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