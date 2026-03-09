九龍塘獨立屋作學生宿舍 民政總署證實未持牌照

本報日前獨家報道，有人以私立學校名義，利用九龍塘獨立屋開設學生宿舍，並接受校外學生入住。民政事務總署與規劃署均證實，涉事獨立屋未持有及申請床位寓所牌照，亦未就「住宿機構」用途向城市規劃委員會申請改劃。因應「學生宿舍」或「學生寄宿公寓」湧現，民政事務總署稱已加強力度巡查，若有足夠證據，將採取檢控行動。

九龍塘渭州道10號獨立屋先後以「紫荊家苑」與「PRESTIGE K12」名義，向個別私校與新來港內地生招租，聲稱有30個宿位。民政事務總署證實，上址無持有床位寓所牌照，轄下牌照事務處亦未接獲相關申請；因應近來坊間出現自稱「學生宿舍」或「學生寄宿公寓」的處所，部分或涉及12個或以上依租用協議用作或擬用作住宿用途的床位而受《床位寓所條例》規管，已加強力度巡查及情報搜集，與執法部門進行跨部門聯合行動，若有足夠證據，將採取檢控行動。

上址現劃為「住宅（丙類）4」地帶，規劃署指，「校外學生宿舍、機構宿舍、青年旅舍、長者住屋」均屬「住宿機構」用途，須先向城規會申請，獲批准後才可實行，惟城規會迄今未接獲上址改劃申請，該署會提醒業主或營辦商相關要求。

「全託管宿舍」提供的功課輔導服務與補習社無異。教育局局長蔡若蓮日前在網上貼文指，住宿設施提供補習、功課輔導等教育服務，而學生人數同時達8人或以上，或每日達20人或以上，須根據《教育條例》註冊為學校；強調當局若發現有人涉嫌營辦未經註冊學校或涉及違法行為，定必嚴肅處理，以保障學生福祉。

