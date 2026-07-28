港大校長張翔卸任︱任內最大危機 歷校政風波須政府介入平息

張翔任內最大危機，是2023年掀起戰幔的校政風波。港大校委會接獲匿名電郵，指控張翔管治失當，其後他與時任校委會主席王沛詩就任命副校長隔空交火，最終政府成立「調研小組」介入，提出人事安排建議，並由滙豐銀行主席王冬勝去年接任校委會主席，風波始告平息。

匿名電郵指控管治失當

2023年10月，港大全體校委接獲匿名電郵，向張翔作出多項指控，包括將內地公司「納斯達」經中國紅十字會捐出的1000萬元獎學金，存入校長辦公室作預算持有人的指定帳戶、以豁免招標形式以逾257萬元聘請獵頭公司遴選醫學院長和大學拓展副校長等。時任校委會主席王沛詩成立專責小組調查，翌年小組宣布指控不成立，張翔事後發表聲明，指責匿名舉報和惡意指控，對他和大學作出嚴重誹謗。

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惟雙方矛盾浮上枱面，24年5月校委會通過高層任命，包括委任或重新委任6名暫任副校長，時任首席副校長王于漸將調職。張翔6月發公開信，直指任命暫任「事前也沒有諮詢我的意見，大學管理層對此一無所知」，批評做法動搖學術自主。校委會其後駁稱，張翔對副校長人事任命議程並非不知情，又強調與他無私人恩怨。雙方多次隔空交火，政府成立「調研小組」介入，最終王于漸復任暫任首席副校長、宮鵬重新擔任副校長（學術發展），獲校委會全盤接納。特首李家超同年委任王冬勝去年起出任校委會主席，接替任滿的王沛詩。

不過，連同王于漸在內，10名副校長中有6人屬暫任。王于漸為首席副校長（暫任）任期將延長至27年底，張翔去年底解釋稱，校方未能覓得最適合人選，將適時重啟全球招聘工作。

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